Stop scarafaggi: ecco come allontanarli senza sostanze chimiche

Stiamo parlando degli insetti più odiati dalla maggior parte delle persone: gli scarafaggi. Questi insetti hanno il potere di terrorizzare chiunque si trovi nel loro cammino. Per quanto questi siano indesiderati, potrebbe capitare di avere una loro visita (non gradita) all’interno della nostra abitazione. Come possiamo sbarazzarci di loro in maniera naturale? Scopriamolo insieme.

Come arrivano gli scarafaggi in casa?

Uno dei modi che utilizzano gli scarafaggi per entrare nelle vostre case è attraverso le crepe, i canali di scarico e le reti idriche. Inoltre questi non sono gli unici! I primi a portarli dentro casa siete proprio voi. Le blatte possono assediare casa anche con una strada più comoda: siete stati voi stessi a invitarli portando scatoloni o prodotti stoccati in magazzini infestati dagli scarafaggi. La femmina dello scarafaggio depone dalle 4 alle 22 ooteche, delle strutture lunghe circa un centimetro contenenti dalle 8 alle 16 uova di scarafaggio. Una vera colonia.

Rimedi naturali primo passo: una sana pulizia

Una delle prime cose da fare prima di tutto è capire dove si nascondono e quali sono le loro abitudini. Di giorno gli scarafaggi si nascondono nelle crepe dei muri, sotto i battiscopa o in qualsiasi altro riparo umido e poco illuminato, specialmente se posto in vicinanza di fonti di calore (come ad esempio dietro il frigorifero). In casa rilasciano deiezioni e rigurgitano con frequenza una parte del loro cibo, liberando una secrezione nauseante e dal cattivo odore, i cui microrganismi possono contaminare gli alimenti e i vari luoghi od oggetti colpiti.

Rimedi naturali: tutto quello che ti serve nella tua cucina

I rimedi naturali per tenere lontano questi insetti odiati sono innumerevoli. Iniziamo dicendo che è fortemente consigliata la pulizia della tua cucina con elementi come l’aceto. L’aceto, infatti, non è solo un utile prodotto da cucina, ma anche un ottimo repellente per gli insetti. Altri efficaci metodi preventivi consistono nella distribuzione nei punti più critici della casa di alcuni spicchi d’aglio, mucchietti di foglie d’alloro e dei rametti di basilico.

Le piante utili

Sul fronte delle piante, invece, gli scarafaggi temono particolarmente l’era gatta ed il tanaceto. Potrete posizionarli con qualche vasetto o piccolo mazzo sul balcone, lungo i davanzali delle finestre o in prossimità delle porte. L’odore emanato da queste piante terrà lontano l’ingresso degli scarafaggi nelle vostre abitazioni. Se seguirete le principali precauzioni elencate e attuerete questi metodi di prevenzione del tutto naturali, avrete buone possibilità di allontanare gli scarafaggi senza ricorrere a nessuna operazione di disinfestazione o dei prodotti chimici.