Purtroppo può capitare con qualsiasi cibo impregnato d’olio, ma sappi che prima di disperarti (con il trascorrere del tempo il lavaggio potrebbe compromettere il tuo outfit), è bene comprendere quale prodotto gettare per una pulizia completa.

Addio macchie di olio dai vestiti: il trucco geniale e veloce che tutti cercavano

Come primo ingrediente che si può usare è il sale, che tutti abbiamo in casa. Sfrega tempestivamente la macchia con la carta assorbente, affinché essa possa assorbire il grasso prima che lo faccia l’indumento. Dopodiché, abbonda di sale e sfregalo sulla zona incriminata. L’ultimo step sarà quello di immergere l’indumento in una bacinella piena d’acqua e detersivo, lasciandolo ammollo per mezz’ora e poi sciacquare nuovamente.

Metodi alternativi

Si può usare anche l’alcol. Se la macchia d’olio è piuttosto resistente, è sufficiente gettare su di essa l’alcol a 90° e aspettare qualche minuto. Dopo ciò, basterà lavare il vestito immergendolo in acqua e detersivo, in questo modo le proprietà dell’alcol toglieranno tempestivamente la macchia.

Anche il succo di limone è ottimo, si tratta di una soluzione efficace e veloce. Basteranno poche gocce o semplicemente sfregare leggermente sulla macchia, per notare subito gli effetti. Anche in questo caso, l’indumento andrà poi immerso in acqua calda e detersivo, per poi lavarlo come di consuetudine.

Come metodo alternativo si potrebbe anche usare l’aceto di vino bianco: oltre a pulire e togliere qualsiasi macchia oleosa (grazie ai suoi acidi naturali), l’aceto di vino bianco riesce ad ammorbidire il tessuto così come farebbe qualsiasi ammorbidente reperibile in commercio.

Efficace è anche il talco in polvere. Rispetto ai metodi sopra esposti, stavolta non è necessario immergere l’indumento in acqua. Basterà mettere del talco in polvere sulla macchia e successivamente spazzolarlo con molta energia.

Per finire anche l’amido di mais, noto anche sotto il nome di maizena, è piuttosto efficace per assorbire l’intero grasso che si presenterebbe sulle macchie degli indumenti.

Si può usare anche il gesso. Così come andrebbe fatto con l’amido di mais, anche il gesso per essere efficace dev’essere tritato e passato con energia sull’abito macchiato d’olio. Si potrà ottenere un buon risultato ancor di più sulla zona ascellare di una camicia oppure sui colletti di esse.

Per finire abbiamo il bicarbonato di sodio. Per avere un’azione migliore è bene strofinare il bicarbonato sulla macchia oleosa e poco prima, aggiungere dell’aceto di vino bianco.