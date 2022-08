Quando avvertiamo un forte e continuo mal di schiena potrebbe non essere qualcosa di poco grave. Difatti questo è uno dei segnali di una patologia chiamata scoliosi. La scoliosi è una malformazione vertebrale che può apparire nell’età dello sviluppo scheletrico, dalla nascita ai 18 anni. Si presenta come uno spostamento laterale della colonna con rotazione sul suo asse, generando una deformità a curva doppia o singola.

Attenzione al mal di schiena, potrebbe nascondere questa grave malformazione

La comparsa della scoliosi non è obbligatoriamente associata a patologie sindromi che o congenite, difatti, in età giovanile può comparire anche in soggetti sani. Non si conosce con precisione la causa della forma idiopatica. Infatti è da almeno mezzo secolo che la ricerca scientifica tenta di capire quali possano essere le cause che determinano una scoliosi idiopatica del giovane.

Attualmente, è certo che le cause sono per lo più su base genetica multifattoriale. In questo caso si ereditano diversi fattori predisponenti allo sviluppo della patologia specialmente negli anni della pre-adolescenza e adolescenza. Per indicare una scoliosi, è necessario attuare una valutazione clinica del soggetto, specialmente se si trova nella fascia d’età adolescenziale.

In tale periodo della vita, la diagnosi precoce è importantissima. Scrutare la scoliosi sin dai primi segni è fondamentale per poterne fermare l’evoluzione. Prima viene riconosciuta la patologia, meglio la si può trattare, impedendone un ulteriore peggioramento con complicazione della qualità della vita del paziente. Segnali premonitori possono essere, oltre al mal di schiena, lo squilibrio delle spalle o del profilo dei fianchi.

Nell’attimo in cui vi è un dubbio di una asimmetria del tronco, bisogna richiedere una consulenza del medico di famiglia o dello specialista che stimeranno se effettuare un esame radiografico. Le scoliosi minori, al di sotto dei 20 gradi, vengono tenute in analisi. Nel momento in cui le scoliosi superano i 20-22 gradi, si deve iniziare una cura ortopedica con corsetto, che ne contenga la crescita.

Se si lascia il tronco libero di svilupparsi e di ruotare su sé stesso, la scoliosi tenderà a accrescere naturalmente. Viceversa, se si pone un blocco esterno sul tronco, a livello lombare o toracico, possiamo diminuire il peggioramento, fermando la progressione delle curve. Quindi se avvertite questi dolori e avete timore che potrebbe essere una scoliosi a provocarli, rivolgetevi al vostro medico.