Con questo trucco caccerai a lungo gli scarafaggi da casa: geniale

Con l’aumento delle temperature iniziano a proliferare alcuni degli insetti più odiati dagli italiani: gli scarafaggi. Questi non sono mai graditi all’interno delle nostre abitazioni, ma certe volte diventa impossibile evitarne l’ingresso. Ma come possiamo fare per scacciarli da casa una volta per tutte?

Una particolare attenzione alla pulizia

Questi insetti hanno l’abilità di intrufolarsi in casa con molta facilità, inoltre sono onnivori e quindi mangiano di tutto, per questo è molto importante ricreare un ambiente pulito e igienizzato. Gli scarafaggi oltre a nutrirsi di insetti, amano i residui di cibo, per questo bisogna controllare spesso la dispensa e sigillare tutti gli all’alimenti all’interno di barattoli di vetro con chiusura ermetica. La cucina deve essere sempre pulita ed è preferibile buttare spesso la spazzatura. Inoltre ci sono dei rimedi totalmente al naturale che, se verranno utilizzati in maniera costante, cacceranno definitivamente questi fastidiosi insetti.

I rimedi al naturale: aglio e alloro

La cucina è piena di spezie e condimenti e alcuni di questi sono un’ottima soluzione per allontanare gli scarafaggi dalla nostra dispensa. Basta prendere qualche foglia di alloro e alcuni spicchi d’aglio e in un attimo avremo un insetticida naturale. Non dobbiamo far alto che disporre questi ingredienti su dei piattini, posizionarli nelle zone in cui abbiamo visto gli scarafaggi e nel giro di poco spariranno da casa.

Sapone di Marsiglia

Uno dei tanti modi per cacciarli definitivamente è pulendo la cucina con determinati prodotti. Il detergente naturale più usato di sempre, oltre ad essere un ottimo rimedio per sgrassare e pulire le superfici della casa o elettrodomestici come il frigorifero. Proprio dietro quest’ultimo potrebbero proliferare una colonia di scarafaggi! Liquido o in scaglie, non dobbiamo far altro che sciogliere il sapone all’interno di acqua tiepida. Con l’aiuto di uno spruzzino dobbiamo distribuirlo sulle superfici da cui entrano gli scarafaggi.

Aceto e rosmarino

Questo è il disinfettante naturale più efficace e versatile, non solo aiuta a sgrassare le superfici ma è un ottimo insetticida. Per utilizzarlo vi basterà diluirlo all’interno dell’acqua e lavare le finestre, le porte e le fessure con questa soluzione. Per concludere, tra le spezie che potreste tenere comodamente in cucina o sul vostro balcone, è il rosmarino. Tra le spezie che gli scarafaggi odiano di più c’è il rosmarino. L’odore forte e aromatico di questa pianta è tra gli insetticidi naturali più efficaci ed è un ottimo condimento per i nostri piatti, non dobbiamo far altro che posizionare i vasetti nei punti a rischio.