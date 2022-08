La psicologia è ricca di numerose tipologie di personalità che tendono ad essere particoarmente calzanti per un numero cospicuo di persone. Tra i “complessi” più famosi spicca quello di inferiorità, ossia la tendenza a percepirsi come sottostimati nei confronti dei contesti ad agire di conseguenza. Spesso viene associato il complesso di Napoleone a questa idea teorizzata. Ma esiste anche il suo opposto, ossia le persone che hanno una considerazione così elevata nei confronti degli altri da essere associati ad una forma di complesso di superiorità. Si tratta di persone con una fiducia in loro stessi e livelli di autostima considerabili “fuori scala”. Quali sono questi segni?

Conosci i segni zodiacali che hanno il complesso di superiorità? Eccoli!

Acquario

Spicca in maniera inaspettata sugli altri perchè sotto molti punti di vista è convinto di essere sempre un passo davanti agli altri. In alcuni casi è anche vero, in quanto il segno è effettivamente conosciuto e famoso per le proprie intuizioni. Ma questo porta anche a difficoltà a relazionarsi perchè Acquario gode di un’autostima spesso non giustificabile.

Vergine

Non dovrebbe stupire riscontrare Vergine in lista: questo perchè la personalità del segno è famosissima per avere una percezione della propria persona e delle proprie capacità non necessariamente “superiori” agli altri, ma comunque “speciali”.

Scorpione

E’ effettivamente un segno decisamente arguto e sagace, con tantissime qualità. Però a tratti fa pesare un po’ troppo queste capacità e ciò lo rende spocchioso ed eccessivamente sicuro delle proprie azioni, che spesso danno l’idea di essere insidacabili.