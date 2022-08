Ecco 5 cose meravigliose da vedere se vai a Roma: la guida

Orientarsi nell’immenso patrimonio storico-architettonico di Roma rappresenta una sfida complicata. Questo sopratutto per tutti coloro che vogliono visitare la città specie avendo solitamente a disposizione un tempo relativamente limitato. Per questo vi presentiamo le cinque cose da vedere se andrai a Roma.

Il Colosseo

Il Colosseo è situato nel centro storico di Roma. È il monumento più emblematico da visitare durante le vostre vacanze a Roma. L’anfiteatro Flavio ha una capacità di accogliere oltre 50,000 spettatori, per questo è il più grande anfiteatro del mondo Romano. Moltissimo sangue veniva versato in queste arene, nelle quali venivano svolti i famosi combattimenti tra gladiatori, combattimenti con animali e i giochi Romani, seguiti sempre da orribili morti. La visita non è gratuita e molto probabilmente dovrete aspettare qualche ora prima di poter entrare soprattutto se vi recate lì durante l’alta stagione.

Piazza Venezia

Non lontano dal Foro Romano, nell’altra estremità di via dei fori imperiali, potrete trovare piazza Venezia, una delle piazze principali di Roma. Qui è possibile ammirare il Monumento a Vittorio Emanuele II, detto anche “Altare della Patria” o “Vittoriano”, un enorme edificio in marmo bianco dedicato al primo re d’Italia, Vittorio Emanuele II. Accanto alla piazza, c’è anche la famosa colonna di Traiano, con dei bassorilievi che ripercorrono le conquiste militari dell’imperatore Traiano. Dal tetto dell’edificio si può anche godere di una superba vista panoramica di tutta la città. L’accesso è tramite un ascensore di vetro sul retro dell’edificio.

Il Pantheon

Il Pantheon è l’edificio antico meglio conservato di Roma e un’altra attrazione turistica importante che in questa lista non può mancare! Originariamente dedicato a tutte le divinità della mitologia, divenne una chiesa cristiana nel 7° secolo. Non esitate ad entrare, la visita è gratuita, il che è abbastanza raro. All’interno, ammirate l’immensa cupola e l’oculus (l’apertura nella cupola), in grado di dar luogo ad un’illuminazione piuttosto unica. Nel Pantheon, è possibile vedere anche le tombe di Raffaello (il famoso artista) e Vittorio Emanuele II.

La fontana di Trevi

Anch’essa nei pressi del Pantheon, troverete una delle più importanti attrazioni di Roma nonché la più famosa fontana d’Europa: la Fontana di Trevi. Nel suo bacino, sono presenti numerose statue che rappresentano un’allegoria del mare, con Nettuno sul suo carro al centro. La tradizione dice che dovreste lanciare 2 monete: una per esprimere un desiderio e l’altra per assicurarvi di ritornare a Roma. Alle spalle della fontana, è presente anche un grande palazzo in stile barocco che contribuisce ad arricchire il fascino del luogo.

Piazza di Spagna

Via Condotti vi farà arrivare direttamente nella suggestiva Piazza di Spagna, sicuramente una delle piazze più famose, grazie alla splendida prospettiva che offre. Piazza di Spagna si trova ai piedi della scalinata monumentale che conduce alla chiesa della Trinità dei Monti. La scala fiorita è il luogo ideale in cui fare una breve pausa sia per turisti che per la gente locale. È un luogo di ritrovo molto popolare che vale la pena visitare se vi trovate nei paraggi.