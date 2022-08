Il concetto di fai da te ha avuto inizio verso la metà del 20° secolo, e riassume tutta una serie di nozioni più o meno precise che in molti casi attingevano a piene mani dai contesti di vita costellati anche dal risparmio e dalle ristrettezze. La cosiddetta arte di arrangiarsi infatti deriva da contesti temporali molto antichi in cui non esisteva ancora il concetto di consumismo che oramai ci “circonda”. Tuttavia diventare bravi ad aggiustare oggetti “tiene allenata la mente” e ci permette sia di ridurre i costi che inevitabilmente si manifestano quando siamo costretti ad acquistare nuovamente lo stesso oggetto

Ecco 5 trucchi per aggiustare queste cose in casa in modo veloce ed economico

Ad esempio riparare una cerniera rotta in pochi secondi è possibile con l’ausilio di una pinza ed un piccolo martello che andranno posizionate nella parte più arretrata della cerniera, alla “fine”. Dopodichè si deve assestare un colpo deciso ma non troppo forte proprio sulla cerniera.

Anche una semplice gamba di una sedia più corta di altre è decisamente fastidiosa: per evitare di dover utilizzare una “zeppa”, è possibile tagliare una porzione di un tappo di sughero ed attaccarlo alla gamba con un po’ di colla a caldo.

Le macchie di ruggine possono essere decisamente frustranti sopratutto perchè la loro composizione le rende difficili da rimuovere: è sufficiente sviluppare una soluzione composta da sale e aceto bianco in parti uguali, da porre direttamente sulla macchia, e dopo aver lasciato “agire” per circa mezz’ora è consigliabile porre l’abito sotto al sole fino all’iniziale scomparsa della macchia. Dopodichè il tutto potrà essere lavato tradizionalmente.