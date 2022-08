Le relazioni umane rappresentano per molti la condizione mentale e situazionale più complicata da affrontare, in alcuni casi peggio di qualsiasi esame o condizione lavorativa: affrontare una relazione sentimentale infatti mette alla prova anche la personalità più affidabile e sicura di se, in quanto bisogna trovare un equilibrio in tantissimi fattori. Inoltre c’è da considerare l’aspetto “romantico” che spesso viene “caldggiato” dalle donne ma non solo. Se esistono numerose personalità estremamente romantiche, molte altre non lo sono affatto. Ecco i segni secondo lo zodiaco meno romantici in assoluto!

Ecco i 3 segni zodiacali meno romantici. Lo sapevi?

Toro

Non affatto distaccati ma fin troppo pratici per essere romantici. Non amano ad esempio le manifestazioni eccessivamente “poco chiare” per i loro gusti, quindi tendono ad agire sempre in modo estremamente diretto, sia se si trovano da parte attiva che passiva nei confronti della relazione.

Vergine

Un segno apparentemente distaccato, non completamente “slegato” dai contesti romantici ma che preferisce agire in maniera più sottointesa. Non ama particolarmente le smancerie troppo evidenti, preferisce attuare una “strategia” romantica più sottile e per questo motivo magari meno evidente ma più significativa. Vergine non risulta compatibile al romanticismo “smielato”.

Capricorno

E’ quasi spaventato dal concetto stesso di romanticismo, sia da parte maschile che femminile: Capricorno è molto concreto e non riesce ad essere a proprio agio quando si trova ad affrontare una condizione dove essere delicati e romantici è necessaria. E’ come se si sentisse “debole” e fuori contesto. Solo nell’intimità si dimostra molto attento ai bisogni del partner, ma non in modo propriamente “romantico”.