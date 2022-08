Le personalità possono manifestare la propria “energia” in molti modi diversi, c’è ad esempio chi preferisce farlo evidenziando la propria personalità con le parole, chi con la sensibilità, chi con le azioni dirette ed effettuate in modo diretto. Nel contesto maschile in molti contesti, sopratutto quelli più “tradizionali” vedono l’uomo “attivo” fisicamente e mentalmente come particolarmente stimolante. Ma le cose cambiano e quelli più interessanti e stimolanti possono essere anche coloro che non amano esporsi direttamente. Quali sono gli uomini che secondo lo zodiaco sono quelli più stimolanti?

Gli uomini più stimolanti secondo lo zodiaco sono questi 3!

Sagittario

Non fa “i salti mortali” per apparire stimolante, del resto non ne avrebbe minimamente bisogno: Sagittario è un profilo caratteriale che riesce a tirare fuori il meglio dalle persone grazie ad una tendenza umorale molto controllata. L’uomo che ne fa parte mette a proprio agio le persone senza sforzo ed in qualsiasi momento è gradevole avere a che fare con uno di loro.

Leone

Intriganti e sicuramente simpatici, sono probabilmente gli uomini più genuini in assoluto, e ne sono assolutamente consapevoli: i nati sotto questo segno estremamente empatico sono conosciuti per intrattenere rapporti di amicizia con tutti in modo molto naturale.

Scorpione

Avere Scorpione accanto aiuta in tutte le situazioni, anche averlo come “capo”: non sgrida, non mette pressione ma è abbastanza “duro” da fornire spunti lavorativi e mentali che portano una persona a sentirsi stimolata. Sicuramente un’ottima compagnia, anche in amore. E questo tratto sembra gratificarlo parecchio, dalle reazioni che solitamente ha.