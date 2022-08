L’eleganza applicata all’estetica è per molti una sorta di “prolungamento” del proprio stile che evidenzia qualità particoalari come grazia, semplicità e buon gusto. Se è sicuramente possibile imparare ad aumentare la propria eleganza nel vestire ma anche nel portamento, bisogna anche “nascere” con questa attitudine. Se per alcuni segni zodiacali è più facile essere eleganti, per altri esserlo è decisamente più semplice. Alcuni segni poco eleganti infatti ci provano ma risultano spesso gofffi e poco a loro agio in abiti eleganti ma tanti altri non si fanno particolari problemi a non spiccare positivamente. Quali sono questi segni poco eleganti?

I segni meno eleganti secondo lo zodiaco sono questi. Lo sapevi?

Gemelli

Non fa troppo caso alle combinaizoni di abiti, gli abbinamenti di colori ed altre cose che appaiono come velleità per Gemelli. E’ un segno che si cambia spesso d’abito a seconda dell’umore di turno, e quindi a suo modo si crea un proprio stile. Ma non è propriamente definibile elegante, almeno nel modo tradizionale.

Capricorno

Profilo pratico, immediato e senza troppi problemi indossa la prima cosa che trova e che gli sta bene. Non è completamente disinteressato ma non segue assolutamente la moda, può manifestare un minimo accenno al contesto solo se coincide con i propri gusti.

Scorpione

In realtà è elegante ma a tratti, e non in modo “volontario”. Scorpione è un profilo pratico, indossa quello che serve in quel momento e spesso viene attirato più dalla particolarità di un abito o di un qualsiasi capo di abbigliamento e non per l’eleganza, contesto che lo mette a disagio.