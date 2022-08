In questo borgo esiste un’istallazione artistica di rara bellezza: ecco dove

Nei pressi di Ragusa potrete trovare uno dei borghi più belli e suggestivi della Sicilia. Ci troviamo precisamente a Rio Favara, in provincia di Ragusa. Questo è posizionato in una cornice naturale di straordinaria bellezza, teatro di molti film e serie televisive di successo come il Commissario Montalbano.

Borgo Rio Favara Case Vacanza gode di una posizione strategica per visitare tutte le città barocche del Val di Noto. Potete organizzare una giornata nelle città di Ragusa Ibla, Scicli, Modica e Noto. Ma non solo, anche la città di Siracusa con il suo teatro greco, la necropoli rupestre di Pantalica, il tipico porto dei pescatori di Marzamemi e la splendida riserva naturale di Vendicari così come le altre incantevoli cittadine rivierasche della costa iblea. Stiamo parlando di Marina di Modica, Donnalucata, Marina di Ragusa, Punta Secca, Porto Ulisse e San Lorenzo dalle lunghissime spiagge di sabbia dorata, dal mare cristallino, con il fondale dolcemente digradante, che rende la balneazione facile e sicura anche per i bambini.

Il villaggio Borgo Rio Favara dista circa 300 metri dalla spiaggia libera di sabbia fine e dorata caratterizzata da un mare dolcemente digradante, particolarmente consigliata per la balneazione dei più piccoli. La struttura dispone di uno stabilimento in concessione presso lo storico Lido Otello. Lo stabilimento balneare è attrezzato con bar, ristorante self service (gestione esterna a pagamento). Il servizio spiaggia comprende un ombrellone e due lettini riservati per ogni appartamento. Possibilità di noleggio sedia Job per gli ospiti con difficoltà motorie.

Cosa vedere nei dintorni

Come abbiamo già accennato su, questo borgo gode di una posizione strategica per la visita di luoghi suggestivi. Molto apprezzato dai turisti che lo usano come “punto di appoggio” ma non solo. Anche trascorrere del tempo in questo luogo risulta un’esperienza suggestiva, ma tra i posti limitrofi da visitare ne citiamo qualcuno! Da non perdere la visita nella città di Noto. Presa d’assalto dai turisti per la sua bellezza senza fine, Noto è piccolo gioiello del barocco siciliano a 28 km dal villaggio, arroccato su un altopiano che domina la valle dell’Asinaro. Patrimonio UNESCO, è una delle città più belle di tutta la Sicilia. Per non parlare della città vicina di Modica. Non solo potrete assaggiare del cioccolato artigianale, che vi regalerà delle gioie al vostro palato, ma potrete ammirare una città medievale incastonata tra le rocce iblee, a 33 km dalla struttura, costruita su più livelli è divisa in quartieri che fanno parte di una cittadina unica che si dispiega dai colli rocciosi alla valle.