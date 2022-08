L’innaffiatura delle piante è molto importante per la loro vita e bisogna farlo comunque nel modo giusto, anche se sembra una cosa così banale da poter fare ad occhi chiusi. In realtà bisogna per prima cosa comprendere i cicli di irrigazione e le esistenze di determinate piante, così da garantirne lo sviluppo. A volte può succedere che queste piante non crescono, appassiscono o non migliorano e probabilmente è proprio l’innaffiatura sbagliata il vero problema.

Innaffia le piante a quest’ora: nessuno lo sa ma fa bene alle tue piante

Ci sono anche dei momenti ideali per irrigare le piante, cioè all’alba o la mattina presto. Questo perché all’alba inizia l’attività metabolica della pianta e quindi è il momento perfetto per farle idratazione, vitamine e sostanze nutritive. Ci sarà anche un risparmi di acqua, dato che il sole non sarà troppo forte e quindi l’acqua evaporerà lentamente, così da lasciare il tempo alle piante di assorbirla.

Altre persone, dicono che invece della mattina, si deve innaffiare la sera, a fine giornata, questo però non è vero perché l’evaporazione è minima, ma le piante abbassano la loro attività metabolica per riposare, dato che non possono fare la fotosintesi perché non c’è il sole. Bisogna anche considerare la temperatura, che di notte si abbassa e il terreno non si asciugherà ma resterà umido per troppo tempo. Questo potrebbe portare a marcire le piante o a far crescere dei funghi. Quindi è meglio evitare di annaffiare di notte, la pianta soffrirà solamente.

Si deve anche evitare di annaffiare a metà giornata, quando il sole è più alto. Questo perché ci sarà un’evaporazione più veloce e la pianta non avrà tempo di assorbire l’acqua le serve. L’acqua fredda, con le alte temperature può causare alterazioni. Ma il problema principale è che a causa delle goccioline la pianta si può ustionare. Queste goccioline fungono da lente di ingrandimento per il sole, che fa ustionare le foglie.

Come abbiamo già detto, l’innaffiatura è molto importante per la pianta e bisogna farlo nel modo e nel momento giusto, sennò si rischia di uccidere la pianta o di non farla crescere bene. Si può innaffiare la sera, ma non fatelo mai nelle ore calde della giornata, dato che potreste veramente uccidere la vostra pianta o i vostri alberi.