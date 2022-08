Comprendere la condizione economica delle famiglie non è solo fonte di interesse per i diretti interessati ma anche e sopratutto per lo stato, che per motivazioni legate all’equilibratura dei redditi ma non solo, ha nel corso del tempo sviluppato varie forme di strumenti atti ad effettuare questa forma dai “misurazione”. L’ISEE è stato concepito diversi anni fa proprio per venire a conoscenza della situazione economica di un nucleo familiare, ed è oggi tra le “pratiche” effettuate dai cittadini più diffuse, sopratutto per ottenere bonus ed agevolazioni da parte dello stato.

ISEE: ecco come scoprire il tuo reddito in modo facile e veloce

L’indicatore della situazione economica equivalente infatti tiene conto di una serie di fattori come il reddito, il patrimonio, i beni immobili e quelli “mobili” posseduti, ma anche tutta una serie di fattori come il numero e le caratteristiche dei componenti del nucleo familiare stesso. Si tratta di un valore finale che si ottiene attraverso compilazione della DSU, la Dichiarazione Sostitutiva Unica. L’ISEE è costituito dall”ISE, un parametro che determina la situazione economica del nucleo familiare, che quindi tiene conto del reddito di tutti i compomenti e del loro patrimonio, e la scala di equivalenza, che tiene conto del numero delle persone ma anche delle maggiorazioni da applicare alla scala di equivalenza in presenza di specifiche condizioni che potrebbero determinare uno stato di maggiore bisogno.

E’ possibile calcolare l’ISEE attraverso il portale dell’INPS oppure attraverso l’opera di un Patronato/Caf. Sono necessari i seguenti documenti.

stato di famiglia;

codice fiscale di ciascun componente del nucleo familiare;

documento d’identità valido;

dichiarazione dei redditi (modello UNICO o modello 730);

certificazione dei redditi (Certificazione Unica, ex CUD);

contratto d’affitto e copia dell’ultimo canone versato, se il nucleo risiede in abitazione in casa d’affitto;

saldo contabile dei depositi bancari e postali;

estratti conto con giacenza media annuale dei depositi bancari e postali al 31/12/2020;

azioni o quote detenute presso società od organismi di investimento collettivo di risparmio;

dati patrimonio immobiliare così come risultanti da visura catastale;

contratto di assicurazione sulla vita.

modello 730/2021 o Redditi PF 2021 (Unico), modello CU 2021;

documentazione attestante compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti all’estero, borse e/o assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli, compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche (ivi compreso somme percepite da enti musicali, filodrammatiche e similari);

redditi relativi ad attività di lavoro dipendente prestato all’estero;

reddito dichiarato da coniuge estero iscritto all’AIRE;

reddito relativo a pensioni estere

reddito da attività agricole

E’ comunque possibile effettuare un calcolo senza “fare la pratica”, attraverso il sito ufficiale dell’INPS, che permette un calcolo “virtuale”, attraverso QUESTO INDIRIZZO.