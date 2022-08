Poche cose sono più gradevoli della sensazione sviluppata lenzuola appena lavate, e non è un caso che i grandi produttori di detersivi concepiti apposta per detergere questa tipologia di tessuti spesso concepiscono le principali campagne pubblicitarie e promozionali proprio nell’ottica della sensazione che si prova riposando in un letto con le lenzuosa pulite. Il nostro cervello infatti associa determinati aromi più o meno naturali all’idea di pulito, anche se non sempre i detersivi che effettivamente profumano hanno la medesima forza igienizzante. Come oramai abbiamo imparato a comprendere al 100 % dopo due anni di pandemia, il concetto di igienizzare è fondamentale per rimovere la quantità maggiore di micro organismi dai tessuti. Le lenzuola, che naturalmente sono a contatto con la nostra pelle per diverse ore ogni notte, devono quindi essere opportunamente igienizzate. Ma come fare?

Le lenzuola non vanno solo lavate in lavatrice, ma anche igienizzate: ecco come

Le lenzuola sono solitamente composte da cotone al 100 % oppure in cotone e in materiali sintetici, mentre le più pregiate sono solitamente realizzate in seta. Sul mercato esistono tantissime varietà di prodotti adatti allo scopo che sono spesso aggiunti successivamente o assieme al detersivo tradizionale durante il lavaggio in lavatrice.

Tuttavia è possibile ottenere un effetto igienizzante anche con prodotti di utilizzo comune, che molto probabilmente già possediamo in casa, come ad esempio l’aceto bianco che ha un elevato potere disinfettante: un bicchiere di aceto bianco, aggiunto ad un lavaggio a temperatura medio alta, non compromette l’aroma finale del nostro bucato, anzi, e contribuisce a ridurre di molto sia la presenza di batteri e altri micro organismo che aumentare la brillantezza del nostro bucato. Altrettanto utile ed efficace risulta essere il bicarbonato, che è generalmente apprezzabile anche per tenere la lavatrice efficiente.

Per i capi delicati come le lenzuola in seta conviene invece utilizzare il succo di limone, non utilizzando la lavatrice ma tenendole in ammollo per un po’ di tempo assieme ad una soluzione costituita da acqua tiepida e detergente delicato.