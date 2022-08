Macchie sul divano senza fodera: ecco come pulirlo in modo geniale e veloce

Come pulire in maniera efficace quelle fastidiosissime macchie sul divano? Esiste una soluzione efficace o bisogna invocare qualche Santo? Il divano è il mobile più utilizzato di ogni casa. Diventa il luogo naturale in cui i membri della famiglia si rilassano e si distendono dopo una lunga giornata di attività.

Ma con l’uso costante, il divano si sporca soprattutto se siamo abituati a mangiare sul divano o a bere delle bevande zuccherine. Dalla polvere, alla sporcizia, ai peli di animali domestici, alle bevande rovesciate, al cibo e persino al sudore: sono tante le cose che possono macchiare il divano. Anche se lo puliamo regolarmente, prima o poi avremo probabilmente bisogno di una pulizia profonda del divano per eliminare le macchie più ostinate una volta per tutte.

Il lavaggio a secco è il modo migliore per rimuovere le macchie più resistenti

Si potrebbe pensare che lavare il divano sia il modo migliore per eliminare le macchie. Ma non è così. Il lavaggio a umido può danneggiare il tessuto e causare il restringimento. Cosa fare allora? Proviamo il lavaggio a secco. Funziona inserendo un detergente in un dispositivo di aspirazione che aspira lo sporco dal divano. Poiché è asciutto, non c’è il rischio di danneggiare il divano. Il lavaggio a secco può rimuovere macchie difficili come pastelli, pennarelli, olio, macchie di cibo e vino.

Una miscela di bicarbonato di sodio e aceto per rimuovere le macchie sul divano

Il bicarbonato di sodio unito all’aceto è ottimo per rimuovere gli odori e le macchie causate dal cibo. Per pulire il divano, mescoliamo in parti uguali bicarbonato di sodio e aceto. Cospargiamo la miscela sulle aree interessate e lasciamola riposare per qualche ora. Strofiniamo con una spazzola e poi passiamo un panno pulito per rimuovere le macchie e gli odori. Se le macchie sono vecchie e ostinate, si può applicare questa miscela con una spugna e lasciarla agire per tutta la notte. Questa miscela è molto efficace per rimuovere le macchie ostinate. Un altro vantaggio è che è economica e non richiede alcuna attrezzatura speciale per applicarla o pulirla. Tutto ciò che serve è un panno, una spazzola e una spugna.

Altri modi per pulire il divano

E per quanto riguarda la candeggina? La candeggina non è solo ottima per pulire i vestiti e per mantenere il bagno pulito. È molto efficace anche per pulire il divano sempre se non presenta dei colori troppo accesi. Se abbiamo macchie di olio, inchiostro o qualsiasi altra cosa difficile da rimuovere, aggiungiamo un po’ di candeggina alla soluzione detergente e lasciamo il prodotto agire per qualche ora. Questo non solo rimuoverà le macchie, ma ucciderà anche i germi e i batteri che potrebbero essersi accumulati sul divano.

Se le macchie sono vecchie, ostinate e presenti da molto tempo, possiamo fare un passo in più e sostituire i cuscini. I cuscini sono la parte più utilizzata del divano e tendono anche a sporcarsi più spesso. Infine passiamo l’aspirapolvere per pulire le fessure e gli angoli del divano dove si accumulano sporco e sporcizia.