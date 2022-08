Per combattere il caldo torrido estivo, utilizziamo tutti i mezzi possibili. Uno tra questi è l’aria condizionata. Questa ci permette di rinfrescare la casa e di non far entrare l’afa esterna. L’aria condizionata però può provocare il mal di testa, un disturbo dalle mille sfaccettature. Il mal di testa che si può mostrare, ad esempio, dopo essere molto tempo in un ambiente con aria condizionata ed ha un nome tecnico: è la “cefalea da freddo”.

Questo termine viene riportato nella sua classificazione dalla Società internazionale delle Cefalee. Il getto di aria fredda che giunge dal condizionatore ma anche dal ventilatore, oltre a colpire in linea diretta il capo, viene anche inspirata. Dunque l’effetto delle basse temperature è doppio.

Mal di testa da aria condizionata? Fai queste 3 cose per stare meglio

Tra i sintomi più comuni da aria condizionata abbiamo: mal di schiena e torcicollo. Colpi d’aria o temperature troppo basse preimpostate sul condizionatore provocano oltre al mal di testa anche contratture muscolari specialmente nella zona cervicale di collo e spalle, ma anche lombare. Possiamo soffrire anche di mal di pancia e crampi addominali. Il salto di temperatura può originare improvvise coliche o spasmi addominali. Il pericolo è maggiore se si passa da un ambiente caldo ad uno freddo e si è bagnati, dopo un bagno in mare o in piscina, ma anche molto sudati. In tale caso potrebbe mostrarsi anche urgenza di evacuazione e diarrea.

Per evitare tutto ciò possiamo prendere dei significativi accorgimenti. Il primo è quello di effettuare una regolamentare pulizia dei filtri per rimuovere batteri e microrganismi che crescono a condizionatore spento. Poi evitare di entrare sudati in un luogo climatizzato. Credere di avvertire refrigerio e conforto ma il sudore non evapora, ma rimane sulla pelle asciugandosi al freddo, cosa che determina raffreddore e influenza. Infine è importante regolare la temperatura diminuendo lo sbalzo termico.

La temperatura perfetta negli ambienti esterni, quando all’esterno ci sono temperature torride, non dovrebbe mai scendere sotto i 25°C. La differenza tra interno ed esterno, in generale, non deve mai essere maggiore ai 5-6 gradi. Ecco dunque come poter risolvere il problema del mal di testa da aria condizionata.

Se seguirete i nostri consigli e prenderete i dovuti accorgimenti, vedrete che non ne soffrirete più.