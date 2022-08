Nessuno lo sa, ma i gatti amano questi 5 odori: ecco quali

L’olfatto dei gatti è 14 volte più sviluppato rispetto a quello degli esseri umani. Questo è uno dei motivi per cui i gatti, come anche i cani d’altronde, sentano gli odori molto più intensamente. Si tratta di una delle loro caratteristiche, attraverso la quale possono allontanarsi qualora si dovessero sentire infastidite. Ma al contrario, potrebbe essere un qualcosa che li attira maggiormente. Vediamo quali sono.

L’erba gatta

L’erba gatta ha un vero effetto narcotico sui nostri felini. Il principio attivo che si trova nella pianta, infatti, ha un effetto psicoattivo sui gatti ed è capace di stimolare la loro mente, spingerli a giocare e a muoversi. Per questo motivo, quando un felino sente l’odore dell’erba gatta, tende a strusciarsi contro la pianta, leccarla, mangiarla e comportarsi in maniera strana: salta, vede animali invisibili e fa il pazzo.

L’ulivo

Anche questo tipo di albero avrebbe degli effetti narcotizzante sul nostro micio. Questo si deve a uno dei componenti più attivi nelle foglie e nel tronco dell’ulivo, ovvero una sostanza chiamata oleuropeina. Alcuni gatti prestano attenzione unicamente alle foglie, mentre altri sono attirati dall’albero in generale. Tuttavia l’effetto calmante o rilassante non è stato dimostrato scientificamente, ma ciò che si sa è che l’odore di questa pianta influenza il sistema nervoso centrale del gatto, facendolo diventare più giocherellone.

La lavanda

Come gli esseri umani, anche i gatti vanno pazzi per l’odore della lavanda. Ma questo non vale per tutti i mici, alcuni di loro ne sono, invece, estremamente infastiditi. Se il tuo gatto ama quest’odore, puoi usare la lavanda per profumare la casa e aiutare il micio a rilassarsi. Se hai un gatto aggressivo o che soffre di ansia, è stato dimostrato che questa pianta aiuta a calmare l’animale.

Il timo

Il timo è uno degli odori che piacciono ai gatti e anche una delle piante con maggiori benefici per loro grazie alle proprietà calmanti e antinfiammatorie. L’infuso di timo, infatti, aiuta a curare gli occhi irritati e infiammati, alleviando i sintomi della congiuntivite o di alcune allergie. Inoltre, il timo, funge anche da calmante.

Aromi della frutta

Frutta come fragole, melone o anguria emanano un odore caratteristico e intenso che attira l’attenzione dei gatti. Molti apportano diversi benefici al loro organismo, come proprietà antiossidanti, depurative e diuretiche oltre a fibra e molte vitamine. Tuttavia non tutta la frutta attira i felini, anzi, gli agrumi fungono da repellente per gatti. Inoltre, se noti che il tuo micio è attratto da alcuni tipi di frutta, lo potresti premiare con qualche pezzo di frutta quando sarà necessario.