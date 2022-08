Oli essenziali: 6 modi geniali di utilizzo per la tua casa, “incredibile!”

Gli oli essenziali sono un ingrediente molto importante per la pulizia e per profumare in maniera naturale la nostra casa e le nostre stanze. Quando si tratta di pulizie domestiche, molti di noi ricorrono agli stessi prodotti carichi di sostanze chimiche. Non c’è nulla di intrinsecamente sbagliato in questi prodotti, ma possono avere effetti collaterali negativi se usati frequentemente.

I prodotti chimici per la pulizia possono scatenare attacchi d’asma in chi ne soffre e possono anche avere effetti più lievi, come pelle secca, lacrimazione e prurito alla gola. Inoltre, molti di questi detergenti sono piuttosto costosi e contengono quantità improponibili di additivi che non fanno bene né all’ambiente né ai nostri bilanci.

Se siamo alla ricerca di alternative naturali ai normali detergenti per la casa, potremmo prendere in considerazione l’idea di incorporare gli oli essenziali nella nostra routine di pulizia. Non solo gli oli essenziali hanno un profumo meraviglioso, ma possiedono anche potenti proprietà antibatteriche che li rendono perfetti per disinfettare la casa, senza mettere a rischio la nostra sicurezza o quella dei nostri familiari e degli animali domestici.

Che cos’è un olio essenziale?

Gli oli essenziali sono estratti da diverse parti di piante aromatiche. Questi oli sono altamente concentrati e quindi vanno usati con parsimonia. In genere, 1-2 gocce di olio essenziale possono essere diluite in acqua e utilizzate per la pulizia della casa. Questi oli non vanno confusi con gli oli di fragranza, un’alternativa sintetica utilizzata nelle candele e nei profumi.

Gli oli di fragranza sono spesso sintetici e possono contenere tossine e allergeni dannosi. Inoltre, diffondono nell’ambiente la formaldeide una sostanza inquinante e tossica se respirata in alte quantità. Quando acquistiamo gli oli essenziali, assicuriamoci dunque di scegliere oli di alta qualità che si trovano solo ed esclusivamente nei negozi che vendono prodotti naturali e online.

Oli essenziali di cannella e agrumi

Questi oli sono efficaci nel respingere gli insetti e hanno potenti proprietà antibatteriche che li rendono ideali per la pulizia. L’olio di cannella ha un odore forte e dolce che respinge gli insetti, tra cui formiche e scarafaggi.

Oli di rosmarino e menta piperita

Sia l’olio di rosmarino che quello di menta piperita sono ottimi per la pulizia della casa, in quanto hanno forti proprietà antibatteriche e antisettiche. Il rosmarino è un forte disinfettante e viene spesso usato per respingere gli insetti e per pulire i tessuti.

Oli di lavanda e tea tree

Gli oli di lavanda e di tea tree sono due degli oli essenziali più efficaci per la pulizia della casa. Si tratta di oli fortemente disinfettanti e dall’odore gradevole. Gli oli di lavanda e di tea tree possono essere utilizzati per pulire quasi tutte le superfici della casa.

Oli essenziali di eucalipto e arancio

Gli oli di eucalipto e arancio sono disinfettanti efficaci e possono essere utilizzati per pulire quasi tutte le superfici della casa. L’eucalipto è più forte dell’arancio, quindi diluiamo 2-3 gocce di olio di arancio con acqua e usiamo la soluzione per pulire i piani di lavoro e i mobili interni.