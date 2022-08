Oroscopo domani Paolo Fox, 2 agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox martedì 2 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 2 agosto: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani, con la Luna in opposizione, sarebbe il caso di fermarsi o rallentare il ritmo. Da settimane sei particolarmente infervorato, pieno di cose da fare e sbrigare. Approfitta di queste 48 ore per staccare la spina. In amore occorrerà particolare prudenza se di recente ci sono stati dei dissapori di coppia.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani si preannuncia una giornata interessante. Le stelle ti daranno una mano a risolvere un problema personale o burocratico, legale, immobiliare. Se da un lato senti la necessità di ritrovare più stabilità, dall’altro lato la presenza di Urano ti suscita un bisogno di stravolgere la tua esistenza inaspettato. I più giovani potrebbero perfino valutare un trasloco altrove.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani finalmente non avrai più quel nervosismo provocato dalla Luna in opposizione. Potrai riprendere in mano i tuoi progetti con successo o lavorare su qualcosa di nuovo. Le storie d’amore che cominceranno adesso avranno buone chance di durare a lungo.

Oroscopo domani: Cancro

Domani comincerà il conto alla rovescia: il 10 agosto Venere ti saluterà per trasferirsi nel cielo del Leone. Dovresti approfittare di questi ultimi giorni per metterti in gioco, esporti, dichiarare ciò che provi o fare nuovi incontri. L’amore potrà restituirti quella tranquillità che ti manca a livello pratico. Prudenza nelle questioni legali.