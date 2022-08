Oroscopo domani Paolo Fox, 2 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, martedì 2 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 2 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti iniziare a fare nuovi programmi in vista dei prossimi giorni. Questo mese ti offrirà nuove opportunità, nel lavoro e in amore. Molto presto Venere approderà nel tuo segno e si unirà al Sole e a Mercurio. Giove rimarrà in buona posizione: cosa chiedere di più? Potrai ottenere quello che vorrai!

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani si preannuncia una buona giornata, anche se la Luna lascerà il tuo Segno. Ti converrebbe cominciare a lavorare su qualcosa di nuovo in vista dei mesi autunnali e del 2023, un anno che ti regalerà enormi soddisfazioni. In amore potrai contare ancora sulla complicità di Venere: sono favoriti i rapporti con il Capricorno. lo Scorpione e il Cancro.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani il passaggio della Luna nel segno potrebbe aumentare la tua emotività. Meglio usare molta cautela, perché da settimane sei parecchio agitato in amore. Evita di mettere troppa carne al fuoco, prova a mantenere dei toni pacati. Ricordati che Venere e Giove sono sempre in posizioni difficili.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani sarà una giornata interessante per l’amore. Venere sarà ancora tua amica: chissà che non ti regali qualche emozione in più o un incontro intrigante. Sul fronte lavorativo non te la stai passando benone. Preoccupazioni di soldi, forse sarai costretto a cambiare gruppo, azienda. Boone le amicizie con i nati in Vergine.