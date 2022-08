Oroscopo Paolo Fox domani, 2 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani martedì 2 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 2 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani finalmente la Luna non sarà più contraria e tu ritroverai il buonumore e la voglia di fare. Rimboccati le maniche e datti da fare. Ti attendono dei mesi molto stimolanti, pieni di opportunità e di soddisfazioni. Chissà che qualcosa già non si muova entro la fine di questo mese.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani dovrai fare i conti con una Luna in aspetto dissonante. Ti converrà usare cautela, specialmente in amore. Da settimane questo Giove contrario non ti sta rendendo la vita pratica facile. Le fatiche e i pensieri sono molti, forse dovrai perfino ripartire da zero. Ciò che conta è fare molta attenzione in amore: non scaricare sulla relaziona la tensione che nasce nel lavoro.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani per fortuna una bella Luna ti regalerà energia e vitalità. Ne avrai un gran bisogno, perché da giorni stai fronteggiando alcuni pianeti in opposizione. Le idee sono tante, ma anche gli intoppi, gli ostacoli, le persone che non ti capiscono.

Oroscopo domani: Pesci

Domani finalmente potrai scrollarti di dosso le tensioni e la malinconia delle ultime 48 ore e recuperare, soprattutto in amore. Del resto, Venere è ancora in ottimo aspetto e lo resterà fino al 10 agosto. Dovresti approfittarne per riavvicinarti a una persona, chiarire se di recente ci sono state difficoltà di coppia. Interessanti i nuovi incontri.