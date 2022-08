E’ inutile provare a negare l’importanza del concetto di popolarità in tutti i contesti, a partire dall’infanzia fino all’età adulta: tutti i contesti sociali finiscono per creare delle “fasce” in cui spiccano le persone dotate di personalità particolaramente votate alla popolarità. Dopo aver esaminato i segni zodiacali conosciuti e famosi come i più popolari in assoluto, è il momento di prendere in esame quelli che invece hanno una difficoltà sensibilmente maggiore nel “diventare famosi”. Ma non tutti lo sono per “mancata volontà”: quali sono i segni meno popolari?

Questi sono i segni meno popolari secondo lo zodiaco. Li conosci?

Vergine

Non è assolutamente intenzionato ad essere popolare, quindi per questo segno essere famosi costituisce sopratutto qualcosa che “da problemi”, perchè la fama, anche relativa, non è tra le priorità del segno. E’ ferammente convinto che la popolarità sia sopratutto apparenza, qualcosa di finto ed artificioso. Ecco perchè sembra “scappare” dalla popolarità.

Capricorno

La popolarità non costituisce qualcosa di “utile” per Capricorno che ha bisogno costantemente dei propri spazi ed è anche convinto di essere già abbastanza speciale, se rispettato e supportato dalle persone che conosce e che ama. Non è neanche un amante del gossip e qualsiasi cosa fa ha intenti puramente pratici.

Scorpione

Non si fida facilmente, anzi tende ad avere un’opinione tendenzialmente negativa della società e della popolarità. Per questo motivo il segno “combatte” molto spesso con concetti oramai famosi legati alla fama. Scorpione è convinto che la fama “faccia del male” alle persone, quindi ne è quasi disgustato.