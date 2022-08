Questo è l’orario ideale per lavare il bucato, nessuno lo sapeva

Esiste un orario ideale per lavare il bucato che ti consente di risparmiare acqua ed energia. La lavatrice è uno fra gli elettrodomestici che più incide sulla bolletta della corrente elettrica eppure non c’è alternativa. Non possiamo evitare di lavare i panni. Possiamo, però, adottare semplici escamotage per provare a contenere le spese ed evitare altri rincari sulla bolletta.

Ecco qual è l’orario ideale per lavare il bucato

Un accorgimento particolarmente utile, per consumare meno acqua ed energia elettrica, è lavare il bucato a un orario ben preciso. Si è visto che il consumo di energia è più alto durante alcuni giorni e in alcuni orari precisi della settimana. Per questa ragione l’Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ha stabilito alcune fasce di costo che, se rispettate, possono fare la differenza sulla spesa dell’elettricità.

Fascia F1, quella dell’ora di punta, va da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19: i costi sono più alti.

Fascia F2, quella intermedia, va dalle 19 alle 7 del mattino: costa un po' meno.

Fascia F3, quella notturna, del weekend e festiva: la più conveniente, perché ha costi molto più bassi.

Va da sé che l’ora ideale per fare il bucato in lavatrice, in generale, risulta quella dalle 23 di sera alle 7 del mattino o durante i weekend e i giorni di festa. Oltre alle fasce orarie, però, a incidere sui costi della bolletta è il tipo di contratto di fornitura scelto.

Monorario: adatto a chi usa gli elettrodomestici durante tutto il giorno. Non ha differenze di costi a seconda degli orari.

Biorario : il contratto ideale per chi usa maggiormente l'energia di sera. Ha costi inferiori nelle ore serali e nel weekend.

Multiorario: include tre fasce orarie. Da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19 ha costi più elevati. Da lunedì a venerdì 7/8 e 19/23 e sabato dalle 7 alle 23 ha costi più bassi. Da lunedì a sabato dalle 23 alle 7, le domeniche e i giorni festivi ha costi convenienti.

Se vuoi conoscere l’orario più vantaggioso per fare il bucato ti converrà scoprire il tuo contratto con l’azienda fornitrice di corrente elettrica.

Consigli pratici per risparmiare quando di lava il bucato

Oltre a scegliere il momento più adatto della giornata per fare il bucato in lavatrice, è possibile adottare semplici trucchi per risparmiare ulteriormente.