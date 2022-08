Se hai gli occhi rossi per il mare, usa questo rimedio geniale e veloce

Se hai gli occhi rossi per il mare significa che sono rimasti irritati dalla salsedine e dall’aria contemporaneamente. Capita più spesso di quanto si pensi perché gli occhi sono estremamente sensibili ai cambi di temperatura e ad alcune sostanze irritanti come il sale contenuto nell’acqua marina. Di solito, il rossore scompare nel giro di poche ore ma possiamo sempre velocizzare il processo adottando delle soluzioni ingegnose.

Quando si verifica il fenomeno degli occhi arrossati? Quando i vasi sanguigni dei nostri occhi diventano più visibili e sembrano pieni di sangue, si parla di “occhi rossi”. Nella maggior parte dei casi ciò accade quando siamo stanchi ma può essere dovuto anche ad altre cause, come per esempio a un’irritazione da salsedine.

In ogni caso, non dobbiamo preoccuparci perché sono delle manifestazioni passeggere che scompaiono nel giro di poche ore. Nel caso di dovessero presentare gli occhi arrossati più spesso del dovuto o a ogni esposizione solare allora sarebbe bene consultare un medico per capire se è un problema di alta sensibilizzazione o qualche altra patologia nascosta.

I migliori rimedi casalinghi per gli occhi rossi

Al ritorno dal mare dobbiamo decongestionare le palpebre con acqua tiepida e un sapone delicato o uno struccante per occhi, così da eliminare eventuali residui di sabbia. Quindi, applicare sugli occhi impacchi di acqua fredda o cucchiai refrigerati tramite dei dischetti di cotone imbevuti di acqua fredda.

Questi aiutano a ridurre il rossore e l’infiammazione. Possiamo preparare i dischetti imbevuti di acqua già la mattina così da poterli posizionare sugli occhi la sera al ritorno dal mare. Ricordiamoci sempre di sciacquare prima il viso affinché sia perfettamente pulito da ogni possibile residuo. Una valida soluzione è anche alternare impacchi di acqua calda a quella fredda: l’acqua calda apre i vasi sanguigni e fa defluire il sangue in eccesso; l’acqua fredda li chiude. In questo modo si elimina il rossore e si dorme meglio.

Rimedi con alcuni prodotti naturali

A far passare il rossore dagli occhi c’è anche il gel di aloe vera: un agente antinfiammatorio naturale utile a calmare gli occhi irritati. Allo stesso modo funziona la camomilla. Basta mettere in infusione 2-3 bustine di camomilla in acqua calda, lasciarla raffreddare e poi usarla come impacco per gli occhi.

Non abbiamo gel di aloe o camomilla? La papaya contiene enzimi che aiutano a ridurre il gonfiore e il rossore causati dalle infezioni. Applichiamo un po’ di polpa di papaya sugli occhi e lasciamo agire per almeno un quarto d’ora prima di risciacquare. Acqua calda e fredda: Alternate acqua calda e fredda quando siete a letto. L’acqua calda apre i vasi sanguigni e fa defluire il sangue in eccesso; l’acqua fredda li chiude. In questo modo si elimina il rossore e si dorme meglio.

L’uso di colliri può aiutare a ridurre l’arrossamento e l’irritazione degli occhi. È importante utilizzare il tipo di collirio corretto per la propria condizione. Infine, se proprio vediamo gli occhi rossi per più di 2-3 giorni, è meglio andare dal medico e sottoporsi a un esame oculistico approfondito.