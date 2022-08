Se i calzini non profumano per più di 48 ore, lavali in questo modo

Puoi riuscire a mantenere profumati i tuoi calzini per più di 48 ore usando questi trucchetti relativi al lavaggio e all’asciugatura. L’olfatto è uno dei nostri sensi più potenti. Un odore sgradevole può avere un grande impatto su come ci sentiamo e persino avere effetti negativi sulla nostra salute. Per questo è importante che i vestiti e i calzini abbiano un buon odore.

Tuttavia, la durata della profumazione in un capo di abbigliamento non è sempre facile da mantenere. I batteri prolificano più rapidamente negli ambienti caldi e anche i luoghi umidi tendono a favorire i cattivi odori. Ciò significa che in estate diventa più difficile far sembrare i propri capi appena usciti dalla lavatrice. Indipendentemente dalle circostanze, ci sono alcuni semplici accorgimenti che possono migliorare significativamente la durata dei nostri capi, soprattutto i calzini, prima che si manifesti quel fastidioso odore di sudore, di usato o di sporco.

Scegliere il detersivo giusto per mantenere la profumazione oltre le 48 ore

Se vogliamo che i nostri vestiti calzini abbiano un ottimo profumo per oltre le 48 ore, è importante prestare attenzione a ciò con cui li laviamo. Alcuni tessuti sono più sensibili di altri e vanno lavati meglio con detersivi specifici. Una buona regola è quella di utilizzare il detersivo più delicato e neutro che si possa trovare.

Controlliamo sempre l’etichetta e assicuriamoci che il detersivo sia adatto ai nostri capi. Il cotone e il lino sono due dei tessuti più comuni utilizzati per l’abbigliamento estivo. Entrambi sono molto resistenti e possono essere lavati con la maggior parte dei tipi di detersivo, ma facciamo attenzione a non esagerare.

Usiamo solo una quantità di detersivo sufficiente a pulire gli indumenti e assicuriamoci che l’acqua sia calda e non bollente. La temperatura è importante per molti motivi, ma è particolarmente critica per i tessuti come il cotone. Quando l’acqua è troppo calda, il cotone può restringersi e danneggiarsi irrimediabilmente. La seta è un tessuto molto più delicato e deve essere trattato con cura. Non sopporta il calore eccessivo, che può danneggiare il tessuto. Inoltre, deve essere lavata con un detergente molto delicato e risciacquata con acqua fredda.

Quando laviamo i calzini li mettiamo poi nell’asciugatrice. Quando si mettono gli indumenti bagnati nell’asciugatrice, questi possono diventare a volte maleodoranti, soprattutto se si usa un’impostazione ad alta temperatura. Anche l’umidità degli indumenti può causare un cattivo odore. Una perfetta asciugatura è il segreto per avere dei calzini profumati oltre le 48 ore.

La fase della stiratura

La stiratura è una parte importante per mantenere i vestiti in ordine e inoltre finisce il ciclo di lavaggio e di asciugatura, togliendo qualsiasi residuo di umidità. Il cotone è un tessuto abbastanza facile da stirare ma spesso si stropiccia dopo il lavaggio. Di solito non serve stirare troppo i calzini ma una passata per completare il processo va comunque fatta. In alternativa si può usare un ferro da stiro a vapore, il quale è anche più delicata per i capi e può essere utilizzato anche su tessuti delicati come la seta.