Se non puoi partire in aereo, ecco alcune mete da raggiungere con mezzi alternativi

La voglia di partire è sempre molto alta, ma soprattutto quest’anno, i prezzi dei voli sono aumentati rispetto all’anno scorso. Le possibilità di viaggiare si sono dimezzate, ma possiamo partire con dei mezzi alternativi come ad esempio la macchina o la nave. Ecco qui alcune mete che possiamo raggiungere usando questi mezzi!

Un aliscafo per Favignana

Favignana è l’isola più famosa delle isole Egadi. Facilmente raggiungibile attraverso l’utilizzo dell’aliscafo che parte sia da Trapani, che da Marsala, che da Palermo, vi farà risparmiare di prendere l’aereo. Una delle mete più scelte per la bellezza delle sue acque e per i paesaggi del tutto suggestivi, soprattutto al tramonto. L’isola è una delle più gettonate, non solo dai giovani che decidono di trascorrere le proprie vacanze in questo luogo paradisiaco, ma anche per le famiglie. Favignana offre una serie di calette e spiagge che vi lasceranno senza fiato. Da citare è senza dubbio Cala Rossa. Qu la sabbia bianca e acqua limpida formano la combinazione perfetta per innamorarsi di questo angolo di paradiso. Ideale per chi ama tuffarsi ma anche per praticare snorkeling o immersione.

Un viaggio on the road

Uno dei viaggi più ambiti è il viaggio on the road in macchina. Una delle alternative più scelte se non si dovesse optare per un viaggio in aereo. I viaggi on the road sono faticosi sotto certi punti di vista, ma più apprezzati perché in qualche modo il viaggio viene sentito di più. Avrete l’opportunità di poter visitare tutti i luoghi a vostro piacimento senza dover stabilirvi in un luogo preciso. Uno dei viaggi on the road più apprezzati è quello di girare tutta la Sicilia in macchina, potendo ammirare tutti i luoghi e le spiagge che questa terra ha da offrire. Inoltre, la comodità del viaggio in macchina è da sempre più ricercato. Sicuramente sarà un tipo di viaggio che vi lascerà il segno!

Un traghetto per l’isola paradisiaca

Per raggiungere uno dei posti più belli e suggestivi del sud Italia, facilmente raggiungibile attraverso un traghetto, è l’isola di Lampedusa. Un luogo suggestivo caratterizzato dalla presenza di alcune spiagge del tutto mozzafiato. Una di queste è la famosa spiaggia dei Conigli, che si è guadagnata nel 2013 il premio di “spiaggia più bella del mondo” e 2014, 2015 e 2019 di “spiaggia più bella d’Europa”. Sei un appassionato di snorkeling? All’Isola dei Conigli troverai l’ambiente adatto a te: acqua trasparente e cristallina, fondale sabbioso e comodamente accessibile anche per i bambini e numerosi pesci da immortalare durante le tue nuotate.