La diversità delle piante ha portato numerose varietà, anche di specie molto conosciute e diffuse ad essere riproducibili tramite il sistema della talea. Se per gli antichi questa metodolgia era difficilmente spiegabile logicamente, oggi invece comprendiamo che diverse specie vegetali di tipo erbaceo adottano questo modo alternativo alla semina per favorire la riproduzione, che può avvenire in condizioni favorevoli semplicemente da un semplice pezzo di ramo interrato. Quali sono le piante e i fiori adatti per effettuare una talea ad agosto?

Se non sai quai fiori piantare per talea ad agosto, consulta questa guida

Per effettuare una talea si fa ricorso alla potatura di un ramo abbastanza robusto e lungo, solitamente dalla lunghezza compresa tra gli 8 ed i 15 centimetri. In genere si fa ricorso al terriccio universale oppure uno specifico per la specie in questione. Il procedimento base porta ad interrare il ramo in un vaso anche di piccole dimensioni, ponendolo all’interno di un sottovaso colmo di acqua per almeno due centrimetri.

Ti potrebbe interessare: Se i calzini non profumano per più di 48 ore, lavali in questo modo

Quali sono le piante da fiore più adatte da far “fiorire” durante il mese di agosto? Spiccano piante come Berberis, Buddleia, Cotoneaster, Prunus laurocerasus, Hibiscus, Erica, Deutzia ma anche oleandro, pitosporo, mirto, osmanto, rose, ortensie, rosmarino, santolina, lavanda, falso gelsomino e ligustro.

Nei primi giorni è sufficiente tenere il terreno umido e una volta che l’acqua nel sottovaso è stata assorbita, non è necessario aggiungerla nuovamente, in quanto bisogna evitare i ristagni. Il terreno va solamente tenuto umido attraverso un’innaffiatura tradizionale, mantenendolo leggermente umido fino alle prime settimane in cui la talea avrà radicato. Successivamente l’apporto di acqua andrà ridotto una volta rinvasata la nuova pianta che potrà essere posta in condizioni di luce più “forti”.