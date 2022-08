Se vuoi le gambe più magre e sane, mangia e bevi questi 10 alimenti

Per avere delle gambe più magre e sane è indispensabile evitare cibi ricchi di grassi e selezionare alimenti più sani da bere e da mangiare. Una donna, in media, ha il 31% di grasso corporeo in più sulle gambe rispetto a qualsiasi altra zona del corpo. Fortunatamente, ci sono molti modi per aiutare a snellire e tonificare la parte inferiore del corpo, anche concentrandosi sugli alimenti che possono aiutare a costruire gambe più snelle e sane.

I fagioli e le lenticchie sono ricchi di fibre, le verdure a foglia scura e le insalate sono ricche di vitamine e minerali, il salmone e il pesce azzurro sono ricchi di acidi grassi omega-3, uova e carne bianca sono ricche di proteine e lo yogurt di latte vaccino o vegetale contiene proteine e calcio.

Fagioli e lenticchie per avere delle gambe più magre e sane

I fagioli e le lenticchie sono gli alimenti più sani del pianeta. Sono ricchi di fibre, minerali essenziali, vitamine e vari antiossidanti. È stato inoltre dimostrato che sia i fagioli che le lenticchie sono molto efficaci quando si tratta di ridurre l’infiammazione. Quando l’infiammazione si riduce, anche il metabolismo migliora. Ciò significa che si bruciano più calorie, con il risultato di ottenere gambe più snelle e sane.

Verdure a foglia scura e insalate

Le verdure a foglia scura, come il cavolo, gli spinaci e le bietole, nonché le insalate, sono incredibilmente efficaci quando si tratta di ridurre l’infiammazione e migliorare il metabolismo. Queste verdure sono anche ricche di altri ottimi micronutrienti. Per esempio, il cavolo riccio è un’ottima fonte di vitamina A, che si è rivelata efficace nel ridurre il gonfiore delle gambe. La vitamina A è ottima anche per la salute della pelle e dei capelli. Le verdure a foglia scura e le insalate sono anche un’ottima fonte di vitamina C, che può aiutare a stimolare la produzione di collagene e a prevenire le rughe.

Salmone e pesce azzurro per avere gambe più magre e sane

Il salmone è ricco di proteine e di acidi grassi omega-3, lo stesso discorso vale per il pesce azzurro che andrebbe consumato almeno una o due volte la settimana. Le due tipologie di pesce contengono diverse vitamine del gruppo B, che svolgono un ruolo fondamentale nella produzione di energia così il metabolismo può funzionare al massimo delle sue capacità, consentendo di bruciare più calorie e perdere più grasso.

Uova e carne bianca

Le uova godono di una cattiva fama. Tuttavia, se consumate con moderazione, sono in realtà un alimento molto salutare. Sono un’ottima fonte di colina, che consente di scomporre i grassi in modo più efficace e di ridurre i livelli di grasso nelle gambe, compreso quello che causa la cellulite. Lo stesso vale per la carne bianca che contiene meno grassi rispetto a quella rossa ed è quindi più salutare.

Yogurt greco e vegetale

Lo yogurt greco e quello vegetale sono spesso consigliati per la colazione. Entrambi sono un alimento ad alto contenuto proteico, ottimo per il metabolismo e può aiutare ad avere gambe più snelle e sane.