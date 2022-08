Partire col piede giusto sembra una delle classiche frasi fatte ma, in realtà, è un ottimo metodo per affrontare la giornata in maniera rilassata ottenendo benefici che ci accompagneranno fino alla sera. Ecco quindi una serie di abitudini per ottenere il massimo utilizzando il minimo dispendio di energie, dieci cose da fare ogni giorno prima di uscire di casa per cominciare la giornata nel verso giusto.

Ecco 5 buone abitudini da seguire prima di uscire di casa, nessuno lo fa

Cominciare la giornata con anticipo, magari andando a letto un po’ prima la sera precedente, ci aiuta a sfruttare le ore più produttive della giornata, quelle dove abbiamo il massimo delle energie.

Approfittando del silenzio dell’ambiente circostante abbiamo la possibilità di pianificare l’intera attività giornaliera. Più pianifichiamo e tanto meglio riusciamo a ottimizzare i tempi e ad affrontare la giornata con più relax. E’ necessario prepararsi una tabella di marcia al fine di risparmiare tempo ed energie, ottimizzando qualsiasi eventuale spostamento o attività. Quindi bisogna continuare a lavorare sulla stessa tabella anche durante la giornata.

L’assunzione di acqua e limone non solo idrata l’organismo, ma lo depura e stimola l’attivazione del metabolismo. Bisognerebbe utilizzare preferibilmente acqua temperatura ambiente. Anche se sembrerà strano questo mix, il nostro corpo beneficia molto di questa bevanda a base di limone. Si può anche bere durante la giornata, ma è preferibile farlo di mattina, prima di fare colazione.

Pur essendo il pasto più importante della giornata, iniziare la giornata abbuffandosi di zuccheri e grassi non è consigliabile ma è decisamente preferibile un frutto.

Ascoltare il proprio brano preferito ad un volume basso favorisce il rilassamento psicologico e ci consente di scacciare l’ansia. Possiamo cominciare la mattina già mentre siamo in doccia o ci stiamo recando a lavoro con i mezzi pubblici. Analizzare la giornata concentrandosi esclusivamente sugli aspetti positivi ci aiuterà a caricarci positivamente, ottenendo una straordinaria energia che ci accompagnerà per tutta la giornata.

Quindi far partire al meglio la giornata, è fondamentale per essere pronti all’intera giornata. Seguite queste poche ma buone abitudini è essenziale per cominciare la giornata nel verso giusto e con molta calma.