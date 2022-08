Lo stress è uno dei principali problemi legati alle reazioni emotive che colpiscono la maggior parte della popolazione del pianeta, sopratutto nei contesti tipicamente “cittadini”: lo stress è infatti stato registrato in livelli maggiori sopratutto nelle grandi città, e si manifesta in incontrollabili e talvolta improvvise condizioni debilitanti e fortemente stancanti per la psiche. Lo stress può effettivamente “colpire” tutti, ma esistono persone che pur non essendone immuni, riescono a gestirlo agevolmente. Quali sono secondo lo zodiaco, questi segni “anti stress”, ossia che riescono a gestirlo meglio?

Ecco i 3 segni che sanno gestire meglio lo stress. Li conosci?

Capricorno

Non c’è quasi niente che riesca a “smuovere” un Capricorno dalla propria condizione emotiva, che è tra le più controllate dello zodiaco. Capricorno non è completamente “immune” agli effetti dello stress (sopratutto nel contesto puramente personale) ma riesce a gestirlo al meglio anche se si tratta di offrire supporto a personalità stressate.

Gemelli

Quasi completamente resistenti allo stress. Merito probabilmente della loro personalità a dir poco diversificata e molto duttile. Gemelli tra i 1000 pensieri che ha per la testa riesce a “scavalcare” le condizioni debilitanti per la psiche anche se tende ad essere troppo teatrale nel farlo. Ma è difficile vederlo realmente in diffioltà da questo punto di vista.

Leone

Non è esattamente un profilo che è facile vedere preoccupato o stressato. Probabilmente alcuni lo considerano infantile, “leggero” e addirittura irresponsabile, ma pur non essendo completamente vera come definizione Leone riesce ad essere quasi invulnerabile allo stress. Non esiste una vera e propria spiegazione precisa che può spiegare ciò.