La natura di quasi tutti gli esseri umani è legata alla percezione che abbiamo nei confronti dei contesti sociali. Anche le persone più schive e solitarie amano le attenzioni, in specifici contesti, e vogliono essere apprezzati per le loro qualità. Esistono invece persone che anche a costo di apparaire eccessivamente rompiscatole e comunque molto teatrali, sono alla continua ricerca di approvazione ed attenzione. Se per molti questi è spiegabile con un atteggiamento egocentrico, la voglia di attenzioni può “tradire” anche altre velleità. Quali sono secondo lo zodiaco i segni che sono sempre al centro dell’attenzione?

Ecco i segni zodiacali che amano essere al centro dell’attenzione.

Gemelli

Gemelli non ha vere e proprie velleità, ma prova una grande soddisfazione e gratificazione nel sentirsi al centro dell’attenzione. Essere considerati costituisce una delle priorità maggiori del segno che è famoso anche per essere piuttosto portato alla socialità ma non esattamente un simbolo di coerenza.

Leone

Farebbe di tutto pur di essere considerato, e anche i tratti tipici del segno, come la capacità comunicativa evidenziano indubbiamente una grande tendenza ad attirare le attenzioni sulla propria persona. Leone infatti trova molto naturale e “gradevole” che si parli di lui, anche se questo non avviene in termini positivi.

Pesci

Anche lo “schivo per eccellenza” del segno dei Pesci “brama” le attenzioni altrui, sopratutto da parte delle persone sulle quali intend far colpo. In amore infatti tende a tradire un po’ la sua quiete e calma serafica in virtù di atteggiamenti un po’ forzosi. Pesci è un po’ schiavo di questa voglia di emergere.