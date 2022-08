La raffinatezza include tutta una serie di azioni ma anche modi di porsi e vestirsi che evidenziano una spiccata eleganza e classe in ogni dove. Tra i tratti caratteristici più apprezzati sopratutto tra le donne spicca proprio questa capacità di essere molto raffinate senza per questo apparire “finte” e quindi poco autentiche. Anche se è sicuramente possibile imparare ad esserlo, la raffinatezza risulta essere qualcosa di innato e genuino in alcune personalità e quindi in specifici segni zodiacali. Ecco le donne più raffinate secondo lo zodiaco.

Le donne più raffinate dello zodiaco sono queste 3. Lo sapevi?

Leone

E’ una donna molto raffinata ma non nel senso puramente tradizionale del termine. E’ infatti dotata d una spiccata personalità che mette in qualsiasi cosa fa, anche nel look. Non è tradizionale ne “conservativa” ma non appare mai pacchiana in alcun modo. La Leone è nota anche per ridefinire e ridare nuova linfa a vecchie mode.

Toro

E’ un’amante del casual ma non eccede quasi mai con abiti estremamente ed eccessivamente audaci. Comprende sempre i punti forti e deboli della propria personalità: i primi sono evidenziati da un modo molto affabile. Una Toro difficilmente alzerà la voce e si farà contagiare da un contesto “pecoreccio”.

Gemelli

E’ la versatilità a rappresentare la raffinatezza di questa donna. La Gemelli comprende che il modo migliore per non apparire mai sgraziate e kitsch sia nel look che nel comportamento è sapersi adattare. E in questo questa personalità femminile è molto brava: sempre sorridente, affabile ed estremamente “leggera”.