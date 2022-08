Mangiare il pomodoro ha tantissimi benefici per la salute, ma al tempo stesso può provocare delle pesanti controindicazioni.

Mangiare il pomodoro: ci sono controindicazioni?

Il consumo di pomodori può condurre anche a reazioni allergiche, con sintomi che comprendono eruzione cutanea, orticaria, starnuti, tosse, prurito alla gola, eczema e persino gonfiore facciale e orale. E per chi è già un soggetto allergico, il pomodoro può essere ancor più pericoloso. Anche per chi soffre con lo stomaco il pomodoro non è tra gli alimenti consigliati.

Difatti le bucce e i semi di pomodori hanno un effetto molto irritante che può percuotere il rivestimento dell’intestino, sostenendo l’aumento della sindrome dell’intestino irritabile. Poi le persone che soffrono di intolleranza o allergia al pomodoro possono ulteriormente soffrire di diarrea e problemi respiratori.

Mangiare enormi quantità di pomodori può sovrapporsi con la funzione immunitaria rendendola meno efficiente nel combattere le infezioni batteriche e fungine, e questo a causa della sproporzionata assunzione di licopene. Per le persone anziane, alti livelli di licopene possono agire negativamente anche sulla ghiandola prostatica, producendo dolore alla prostata, difficoltà urinarie o persino il cancro.

I benefici del pomodoro

Se non mangiato in grandi quantità, il pomodoro può portare anche benefici alla salute. Ecco quali: