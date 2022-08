Le lenzuola costituiscono una forma di “tessuto” assolutamente indispensabile per “ospitare” il nostro corpo durante le ore notturne: per questo motivo si tratta di una parte estremamente importante, e sopratutto d’estate, a causa principalmente del sudore, siamo “costretti” a ricambi piuttosto frequenti. Poche cose sono così gradevoli e inebrianti come la sensazione di lenzuole appena lavate, magari con l’ammorbidente, ma la sensazione, anche se utilizziamo prodotti di buona qualità, tende a “svanire” dopo poco tempo, sopratutto d’estate. Proprio durante la bella stagione mantenere le lenzuola fresche sembra un’opera ardua. Ma esiste più di qualche “trucco” che può aiutarci a mantenere le lenzuola fresche.

Nessuno lo sa, ma ecco un trucco geniale per rinfrescare le lenzuola del letto

In primis, anche se è noioso, è consigliabile lavare i pavimenti prima di andare a dormire: questo contribuisce a raffreddare la stanza e quindi anche le lenzuola. Anche se può sembrare un rimedio estremo, tenere le lenzuola per alcune ore in frigorifero, utilizzando degli appositi sacchetti, o alternativamente fare lo stesso per il freezer, avendo l’accortenza di ricordarsi di toglierli entro mezz’ora.

Ti potrebbe interessare: Svelate 3 cose da mettere in lavatrice per pulirla, lucidarla e sgrassarla

Sconsigliato invece andare a letto senza pigiama, invece è decisamente utile indossare una variante in cotone leggero o lino così da favorire la traspirazione del corpo.

In condizioni di caldo particolare può essere decisamente utile fare ricorso alla tradizionale borsa per l’acqua, da riempire però con acqua fredda. Tenere questo oggetto almeno un’ora prima di andare a letto contribuisce in maniera significativa a tenere fresche le lenzuola, anche in un modo difficile da immaginare.