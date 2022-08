Nessuno lo sa, ma questi sono le piante, fiori e arbusti da potare dal 5 agosto

Dal 5 agosto dovrai munirti di cesoie, buona volontà e potare alcune piante, fiori e arbusti. In giardino c’è sempre da fare qualcosa e anche in piena estate, sebbene sia possibile rallentare i ritmi, le piante hanno bisogno di cure. Nel mese di agosto sarà importante pulire alcune specie dalle parti secche, per mantenerle in salute, soprattutto quest’anno in cui il caldo ha raggiunto dei picchi da record.

Agosto: quali piante, fiori e arbusti sono da potare?

La potatura d’agosto è indispensabile per molte specie di piante e arbusti. Non solo le aiuta a restare vigorose e in salute, ma favorisce nuove fioriture e consente di regolare le forme delle siepi. In un’estate torrida come questa è ancora più essenziale dedicarsi a una pulizia generale delle piante.

In agosto le piante rampicanti hanno bisogno di una regolare potatura, per contenere lo sviluppo delle specie cresciute parecchio. Dovrai inoltre avere cura di togliere le parti secche, occuparti della cimatura dei rami principali in modo tale da favorire la nascita di nuovi rametti laterali. Le rose rampicanti, in particolare modo, devono essere potate con attenzione. Se desideri che ti regalino ulteriori fioriture generose, ti converrà procedere con tagli netti per eliminare fiori appassiti e rami malati o morti.

Se in giardino coltivi delle piante sempreverdi, come le conifere, il falso cipresso e il bosso, dovrai provvedere a una accurata potatura in agosto, anche se non perdono le foglie. Così facendo le aiuterai ad affrontare al meglio le gelate dei mesi invernali. In agosto dovrai potare anche la tua lavanda, affinché cresca con più vigore e regali nuove fioriture. Potrai recidere senza timore tutta la parte al di sopra dei rami con le foglie.

Altre piante d potare in agosto

In estate dovrai potare anche le piante erbacee, come le petunie e i tagete, effettuando una leggera cimatura e facilitare una fioritura generosa e prolungata. Il Chrysanthemum ‘Williams’, una varietà di crisantemo che può raggiungere i 25 cm di diametro, ha bisogno della sbocciolatura. Dovrai eliminare il primo bocciolo, perché darebbe vita a un fiore irregolare.

In agosto dovrai potare anche le piante bulbose a fioritura estivo-autunnale, come i gladioli, le dalie, gli iris e i lilium. Dovrai eliminare tutte le parti ingiallite o deboli, rimuovere i fiori appassiti, le foglie secche.

Agosto è il periodo migliore per potare arbusti, come le rose cresciute molto. In questa maniera favorirai una maggiore circolazione di luce e aria. Dovrai togliere i fiori avvizziti e lasciare, invece, che si sviluppino i frutti decorativi nelle varietà non rifiorenti, come la rosa rugosa.

Infine, dovrai ancora praticare un’accorciatura degli arbusti folti come il carpino bianco, il cotognastro, l‘alloro, il lauroceraso, il faggio e la thuja plicata, tranne che nelle specie che emettono le bacche decorative. Sarà importante recidere i getti non lignificati sviluppati nei mesi scorsi e togliere ogni residuo di potatura, perché potrebbe diventare ricettacolo di parassiti.