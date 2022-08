Notte di San Lorenzo: ecco i punti panoramici più belli in Sicilia per vedere le stelle

La notte di San Lorenzo è una serata tanto attesa durante tutto l’anno. La maggior parte delle persone cerca di trovare il punto migliore per osservare le stelle cadenti, magari su una spiaggia o in un luogo suggestivo. Se non avete idee, siete proprio nel posto giusto.

Una passeggiata sull’Etna

Il “vulcano buono” è stato, tra luglio e agosto, una tra le mete preferite di catanesi e non. Questo è dovuto non solo alla frescura tanto ricercata durante il caldo estivo. Sono molti, infatti, gli spettacoli astronomici visti e fotografati da lì: si prenda ad esempio Giove e Saturno, visti più splendenti e visibili che mai. Al mese di agosto è legato, invece, lo sciame meteoritico delle Perseidi. Conosciute anche come “lacrime di San Lorenzo”. Raggiungono il loro picco nelle notti tra l’11 e il 13 agosto: l’Etna, ambiente ben lontano dall’inquinamento luminoso cittadino, è uno dei luoghi migliori per osservarle, alle volte fotografarle da uno degli scorci magnifici che il vulcano offre. Attenzione al freddo, però: nonostante si stia vivendo uno dei periodi più caldi dell’estate 2020, ad alte quote, di notte, le temperature scendono notevolmente. Qui si trova l’Osservatorio Astrofisico etneo, dove negli anni scorsi sono stati frequenti gli eventi proprio per la notte del dieci agosto.

Le stelle sulla spiaggia

Vedere le stelle in spiaggia è una delle alternative più valide. Una buona parte delle persone, ragazzi soprattutto, scelgono di passare questa notte stellata in riva al mare. Dalle parti di Palermo sono abbastanza gettonate le spiagge di Mondello e limitrofi. A Mondello in particolare, una serie di ragazzi e non allestiscono la spiaggia con tende e lanterne, per trascorrere una semplice serata in buona compagnia. Potrete considerare anche l’alternativa di trascorrere la serata in uno dei locali che si trovano lungo il litorale della spiaggia. Se invece ci troviamo dalle parti di Catania e dintorni, la scelta può essere più ampia. Per esempio, dalle spiagge di Riposto e Fondachello. Oppure, spostandosi poco più in là, a Letojanni, in provincia di Messina, dove negli anni scorsi proprio in coincidenza con il 10 agosto avveniva lo spettacolo del Festival delle Lantenrne. La presenza della Luna al suo ultimo quarto garantisce un disturbo luminoso ridotto al minimo, creando un ambiente non solo romantico, ma appetibile per i fotografi esperti che così possono immortalare mare, stelle e Luna in un solo fantastico scatto. Anche qui si raccomanda di coprirsi: seppur ci si trovi al livello del mare, le temperature notturne potrebbero abbassarsi molto.