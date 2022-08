Gli astri hanno sempre avuto un enorme impatto sulle civiltà umane, anche perchè l’ignoto e la vastità dell’universo hanno da sempre affascinato le persone. Anche al giorno d’oggi che siamo a conoscenza della natura di una buona parte degli eventi che possiamo ammirare nel cielo, non possiamo che provare sincere emozioni di sgomento e stupore nell’assistere ad eventi così caratteristici come la Notte di San Lorenzo, che tradizionalmente è associata con uno spettacolo astrale che vede la celeberrima “caduta” delle stelle cadenti ma anche una maggiore visibilità degli astri.

Notte di San Lorenzo: sistema il balcone così per vedere più stelle

La correlazione con San Lorenzo è abbastanza “macabra” in quanto secondo la tradizione che collega il martire San Lorenzo che trovò la morte arso vivo sulla graticola, ha ricordato la forma delle stelle cadenti, quasi fossero i tizzoni ardenti che hanno portato il santo alla morte a Roma, durante il regno dell’Imperatore romano Valeriano. Nella notte tra il 9 ed il 10 agosto “cade” questa festività e proprio durante le ore notturne si manifesta quella che ancora oggi viene percepita come qualcosa di estremamente romantico, ossia la “caduta delle stelle cadenti”, che scientificamente parlando è un fenomeno conosciuto come Perseidi, che non sono altro che frammenti di cometa che durante questo specifico periodo dell’anno sono più evidenti. In realtà quindi non si tratta di “stelle” ma durante questa notte anche le stelle “vere” ed i pianeti, come anche la luna, appaiono decisamente più evidenti e chiare, a patto di avere la fortuna di assistere ad un cielo senza nubi.

In generale bisogna osservare verso il quadrante Nord-Est della volta celeste, cioè verso la costellazione di Perseo, sotto quella di Cassiopea, tra quella di Andromeda e il pentagono dell’Auriga (esistono numerose app per smartphone che possono aiutarci in tal senso.

Per ambire ad una visione limpida è opportuno spegnere quanto più possibile le luci artificiali.