Tutti mangiamo ma non tutti abbiamo lo stesso rapporto con il cibo, che può evidenziare in modo decisamente significativo la nostra personalità anche nei confronti degli altri. Tra le donne i “peccati di gola” sono spesso causa di diverse problematiche sociali in quanto molti antichi preconceti che tutt’ora ci “trasciniamo” prevedono un corpo ai limiti della perfezione: una donna che mangia troppo non viene spesso percepita come un buon esempio, anche se rispetto al passato esiste oggi una sensibilità maggiore. Come per gli uomini comunque, anche alle donne piace mangiare, com’è logico che sia: lo zodiaco evidenzia alcuni segni zodiacali di donne che sono famose per essere delle buone “forchette”.

Queste donne amano mangiare! Quali sono secondo lo zodiaco?

Acquario

A proposito di concezione “antica”, la donna Acquario è molto determinata a sfatare i vecchi preconcetti. Acquario mangia in modo naturale, non è spesso una donna dai gusti raffinati ma per il comune “appagamento dei sensi”. Però sa benissimo come limitarsi.

Vergine

Ama il cibo ma lo fa in modo misurato, e spesso si lascia condizionare dalla situazione. Non ama le “abbuffate”, predilige al contrario una singola forma di cibo per volta, differenziandola per preparazione. A volte è il momento del formaggio, poi quello della carne, ecc. Ama comprendere ogni tipo di preparazione delle pietanze.

Scorpione

La donna Scoprione mangia per mitigare le proprie reazioni emotive. Si tratta di una personalità famosa per questo, e che anche se è solitamente conosciuta per l’autocontrollo. Ma il cibo rappresenta un’ancora di salvezza ma anche una debolezza a tratti.