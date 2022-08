Alcuni contesti particolari, che rappresentano molto spesso la “normalità” per la quasi totalità di noi, sono quelli che evidenziano in modo più genuino e “onesto” la nostra indole. La personalità infatti sono complesse ed evidenziano la loro vera natura sopratutto nelle condizioni amorose e lavorative, dominate dalle criticità relative. I profili caratteriali laboriosi sono quelli che sono naturalmente portati ad essere più orientati a lavorare in modo importante, e come facilmente immaginabile sono coloro che fanno la gioia dei boss. Quali sono i segni zodiacali famosi per essere quelli più laboriosi?

Questi sono i 3 segni più laboriosi secondo lo zodiaco. C’è anche il tuo?

Capricorno

Il concetto di serietà e abnegazione secondo Capricorno si evidenzia sul posto di lavoro. Non ama per forza quello che fa (anzi, è abbastanza critico nei confronti dei colleghi che spesso non ritiene alla sua altezza) ma lo fa sempre in modo molto convinto ed efficace. Anche se ama oziare, farlo troppo a lungo tende ad annoiarlo rapidamente: Capricorno “deve lavorare”.

Pesci

Pesci costituisce la principale maniera per evidenziare quello che è talvolta un “riscatto sociale”, ma anche per evidenziare le proprie qualità e capacità in ambito professionale, che sono indiscutibilmeente di livello elevato. Pesci ama il lavoro ed è molto gratificato dai complimenti che riceve.

Toro

E’ un segno fortemente concreto ma non “freddo”. Non ama gli obblighi lavorativi ma riesce ad adattarsi all’idea generica di lavoro rapidamente, anche quei mestieri che non lo vedono dominare la scena almeno all’inizio. E’ difficile vedere un Toro che lavora controvoglia.