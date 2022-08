Il termine volubile indica una personalità che risulta perticolarmente sensibile dal punto di vista emotivo ed umorale, e che a seconda delle situazioni tende ad avere e un controllo limitato o addirittura assente sulle proprie emozioni. In senso generico definisce quindi anche l’instabilità, ma può stare ad indicare una situazione emotiva difficile da controllare o che la personalità stessa non vuole farlo. Lo zodiaco analizza ogni personalità in modo distinto ed ha anche esaminato i 12 segni che compongono l’oroscopo che sono indubbiamente quelli più volubili in assoluto. Quali sono?

Questi sono i segni zodiacali più volubili in assoluto! Scopri quali sono!

Leone

Leone ha un’arma “potente” per limitare la propria volubilità ed è la ricerca del buonumore. Si tratta di persone che riescono a celare quindi le proprie insicurezze attraverso la compagnia e la simpatia oltre che facendo ricorso ad un carisma particolare. Ma sotto sotto sono estremamente umorali e sensibili.

Gemelli

Per molti il più volubile in assoluto in quanto Gemelli è famoso per essere molto orientato a non avere il controllo completo sulle proprie emozioni. La motivazione è per alcuni legata alla personalità che sembra essere un connubio di tanti profili caratteriali messi insieme. Gemelli in è consapevole ma impara, nei limiti, a gestire il tutto.

Acquario

Non è mai particolarmente credibile quando si tratta di tenere il controllo sulle proprie emozioni. Forse non è il più volubile in assoluto ma indubbiamente rappresenta il segno che evidenzia con maggior chiarezza di esserlo. Acquario è un vero “libro aperto” e anche la benchè minima emozione risulta percepibile quasi immediatamente.