Se ami posti tranquilli e silenziosi, ecco i luoghi ideali dove andare in vacanza

Hai bisogno di una vacanza detox? Molte persone affermano di preferire di più una vacanza in dei posti tranquilli, dove poter passare dei giorni in totale relax, piuttosto che scegliere le metropoli più movimentate. Ci sono, infatti, alcuni luoghi del silenzio italiani perfetti per chi è in cerca di pace e quiete. Scegliendoli come meta di una vacanza godrai di benefici davvero inaspettati.

Monte Isola, Brescia

Incastonata tra le acque del lago d’Iseo, è l’isola lacustre più grande d’Europa. Monte Isola è famosa per aver ospitato nel 2016 il The Floating Piers, che richiamò migliaia di visitatori da tutto il mondo. Non temere, però: oggi è un luogo placido e tranquillo, soprattutto se visitato fuori stagione e nei giorni lavorativi. Anche nelle date di maggiore affluenza, comunque, offre angoli di pace e silenzio assoluto. Se senti il bisogno di isolarti e immergerti nei tuoi pensieri programma un’escursione nel bosco. Troverai quella calma e quella quiete di cui sei alla disperata ricerca. L’assenza di macchine, il numero esiguo di abitanti, le strade a filo d’acqua, gli ulivi, le spiaggette, i paesini caratteristici sono le altre ragioni per cui dovresti inserire questa meta nei tuoi itinerari.

Dolomiti

C’è chi la ama e chi la odia. Ma in tutti i casi, la montagna è perfetta per godere di tranquillità e pace. Lungo i sentieri in alta quota, ma anche nei rifugi e nei paesini montanari si respira un’atmosfera quasi d’altri tempi, lontani dal caos e dai ritmi della città. L’Italia offre un ampissimo ventaglio di scelta da questo punto di vista. Se puoi, però, punta sulle Dolomiti. I panorami di cui potrai godere scegliendo una delle tante località di questi gruppi montuosi ti regaleranno una pace senza uguali. Tuttavia, ricorda che potrai trovare moltissimi luoghi del silenzio anche sulle altre catene montuose italiane.

Maiella

Il Parco Nazionale della Maiella è considerato uno dei polmoni verdi dell’Abruzzo. Quale miglior luogo per dimenticare l’inquinamento e i rumori della città e immergersi nel silenzio? In quella che è descritta come un’oasi naturale, che potrai scegliere fra una vasta rete di itinerari, in cui avventurarti a piedi, in bici o a cavallo. La presenza di piccoli borghi, abbazie ed eremi arroccati nella roccia non fa altro che rendere questa meta ancora più speciale e suggestiva. E le viste panoramiche che spaziano dal Gargano fino al Conero ti ripagheranno di ogni fatica. All’interno del parco si trova anche quello che è stato ribattezzato l’Eremo del Silenzio: l’Eremo Celestiniano Madonna dell’Altare. Situato a quasi 1.300 metri di altezza, ai piedi del monte Porrara, è una tappa dell’antico sentiero del silenzio.