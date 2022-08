Se desideri ridurre le occhiaie, prova questo metodo geniale: funziona

Oggi parleremo di un fenomeno della pelle molto odiato, soprattutto dalle donne: le occhiaie. Le occhiaie si mostrano come ombreggiature dalla colorazione più o meno scura al di sotto degli occhi. Quasi sempre, tali ombreggiature sono seguite da un gonfiore le cosiddette “borse”.

La presenza di borse e occhiaie viene valutata come un vero e proprio “danno estetico” o “disagio d’apparenza”, siccome conferiscono all’individuo che le presenta un aspetto stanco e triste. Le cause che conducono alla apparizione di occhiaie e borse possono essere molteplici e mutano da individuo a individuo.

Fra i maggiori fattori implicatinella comparsa di simili disguidi estetici sembrano rientrare una componente famigliare ed una fragilità capillare congenita. Vi sono però anche altre cause come: l’invecchiamento e l’esposizione ai raggi UV, la sproporzionata pigmentazione della zona sottostante gli occhi e la depressione originata dalla lacrima di valle.

Come soluzioni naturali possono essere utilizzati estratti vegetali. Questi vengono appunto usati per eliminare, o perlomeno diminuire, le occhiaie. Comprendono sostanze attive in grado di attuare un’azione capillarotropa, antinfiammatoria, lenitiva, decongestionante o nell’ipotesi anche schiarente.

Questi estratti, normalmente, rientrano nella composizione di prodotti cosmetici specifici. Oltre agli estratti, molto diffusi per contrastare le occhiaie e ridurre le borse sono gli impacchi a base di cetriolo e tè. Al cetriolo sono assegnate proprietà idratanti, decongestionanti, antinfiammatorie e vasocostrittrici, per questa ragione è un prodotto parecchio utilizzato contro occhiaie e borse.

Tagliare qualche fetta sottile di questo ortaggio e metterle sugli occhi per circa 15 minuti potrebbe essere utile per far apparire le occhiaie meno visibili e lo sguardo meno stanco. Gli impacchi con il tè, invece, sono validi specialmente in presenza di occhiaie legate a borse, poiché la pianta contiene sostanze ad azione astringente ed antiedemigena.

Il rimedio fai da te più diffuso a base di tè prevede l’impiego delle classiche bustine reperibili in qualsiasi supermercato. Esse devono essere bagnate con acqua fredda, strizzate e applicate sugli occhi per circa 15 minuti. Ecco dunque dei metodi funzionanti per poterle ridurre in maniera sostanziale.

Se seguirete tutti i nostri consigli, risolverete questo problema alla svelta e potrete tornare a vivere con un viso bello e riposato.