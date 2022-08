Se hai oli essenziali in casa, puoi fare queste 5 cose: “pazzesco!”

Gli oli essenziali in casa sono fondamentali da usare soprattutto quando vogliamo pulire i nostri spazi abitativi in maniera naturale. Gli oli essenziali sono ricavati dall’essenza delle piante. Hanno notevoli benefici in termine di salute e benessere e possono essere utilizzati per pulire la casa in modo sicuro ed ecologico.

Sono anche ottimi per combattere gli odori più fastidiosi come quelli di muffa, chiuso, di fritto e altro ancora. Tenere gli oli essenziali in casa rende più facile creare ricette fai da te, le quali sono hanno un livello di sicurezza superiore rispetto a molti detergenti acquistati in negozio.

Che cos’è un olio essenziale?

Un olio essenziale è un olio che proviene da una pianta ed è stato estratto tramite distillazione o spremitura. Gli oli essenziali sono utilizzati da migliaia di anni; venivano usati nell’Antico Egitto e nelle civiltà cinesi. Alcuni oli essenziali comuni sono la lavanda, la menta piperita, il rosmarino, il tea tree oil e l’eucalipto.

Questi particolari oli possono essere utilizzati per diversi scopi tra cui in primis la pulizia, la disinfezione e la profumazione degli ambienti domestici o lavorativi. Il profumo degli oli essenziali è una componente fondamentale. Per esempio, il profumo della menta piperita può aiutare a liberare la mente e a concentrarsi meglio sui compiti da svolgere ed è quindi ottima in ufficio.

La lavanda è ottima per rilassarsi e va spruzzata in camera da letto mentre l’olio di tea tree è forte e può essere usato per combattere gli odori in casa nonché per la cura della pelle. Infatti, esistono anche molti oli essenziali che possono essere utilizzati per trattare particolari condizioni della pelle, come l’eczema.

Come usare gli oli essenziali in casa per la pulizia e la profumazione

Pulire il water risulta efficace in concomitanza con l’uso degli oli essenziali. Basta mettere qualche goccia di olio di tea tree nella tazza del water e cospargetela di bicarbonato di sodio. Lasciamo riposare per qualche minuto e strofiniamo le impurità con lo scopettino. Questo è anche un ottimo modo per combattere gli odori nella toilette senza l’uso di prodotti chimici.

Anche i pavimenti possono essere puliti con l’ausilio di poche gocce di olio. Usiamo le varianti al limone, menta piperita o arancia da inserire nell’acqua. Le stesse fragranze possono essere usate per lavare l’interno del frigorifero oppure possiamo mettere qualche goccia in un fazzoletto di carta, tessuto non tessuto o cotone e lasciarlo in frigorifero.

Per mantenere la casa fresca e pulita, proviamo questi trucchi a base di oli essenziali: mettiamo qualche goccia di olio essenziale nei per rimuovere gli odori. Lo stesso metodo può essere efficace per sconfiggere l’odore di stantio nei bidoni della spazzatura: scegliamo il tea tree, il limone o la menta piperita.

Infine, possiamo creare una fragranza leggera con acqua e olio essenziale da spruzzare sui complementi di arredo come cuscini, tendaggi e tovaglie. Facciamo attenzione a non esagerare con la quantità di olio in quanto potrebbe macchiare. E ricordiamoci di mescolare il prodotto a ogni utilizzo in quanto l’olio tende a rimanere in superficie.