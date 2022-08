Fin dalla notte dei tempi, gli esseri umani hanno manifestato una sorta di “attrazione intrinseca” per tutte le forme di oggetti, come i minerali, dotati di un aspetto luccicante e lucido: a causa della rarità di questi materiali come i metalli. L’oro in particolare, considerato il metallo più antico dal punto di vista della data di “scoperta” umana ha avuto un’enorme influenza sotto innumerevoli punto di vista, in quanto il metallo in questione possiede delle caratteristiche ancora oggi praticamente impossibili da eguagliare per durevolezza, resistenza agli agenti chimici e sopratutto per enorme duttilità, fattore che in modo particolare ha contribuito a rendere questo materiale così ricercato, sopratutto per la creazione di gioielli, monili e monete.

Se hai questi gioielli antichi sei ricchissimo: “non ci crederai”

Anche il fattore rarità ha avuto da sempre un enorme impatto, e la ricerca anche spasmodica di oro ha condizionato profondamente la storia umana delle esplorazioni. Fin dall’antichità gli esseri umani hanno iniziato a sviluppare varie forme di gioielli, a scopo sopratutto “conservativo” nei confronti di metalli e pietre preziose, ma anche per evidenziare la possibilità economica e lo sfarzo vero e proprio. A partir dal 19° secolo con le nuove tecniche legate all’arte orafa, il gioiello ha assunto diversi standard estetici, che proseguono ancora oggi. I “gioielli moderni” vedono infatti il proprio valore aumentare o diminuire anche a fronte delle tendenze del mercato, essendo questo non strettamente legato alla purezza dei materiali utilizzati (che comunque resta importante).

Al giorno d’oggi un gioiello “moderno” può essere considerato di valore se fa parte di una serie particolare o se è sviluppato da un produttore famoso. E’ importante sicuramente anche il grado di purezza dei metalli, che a partire dalla seconda metà del Novecento recano nella maggior parte dei casi la caratura dell’oro (24k, 18k, 14k, ecc), mentre se non sono riportati valori tramite punzonatura è probabile che si tratta di gioielli antecedenti al 20° secolo.

E’ essenziale controllare la qualità delle finiture per comprenderne la cura e la manodopera: un gioiello anche di piccole dimensioni, se molto ben costruito può valere anche diverse migliaia di euro se conservato a dovere.