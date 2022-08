Se il tuo cane o gatto mangia gli insetti, ecco cosa fare

Molte volte ci è capitato di vedere il nostro animale, che sia cane o gatto, giocare ripetutamente con gli insetti fino a mangiarselo. A primo impatto ci chiediamo se è un comportamento salutare o meno. Ebbene potrebbe capitare che il nostro animale, essendo molto attento sull’ambiente che lo circonda, si imbatta in un insetto. Che lo ingerisca o meno non è una cosa nociva, anche se dipenderà dall’insetto in questione.

Insetti innocui?

Qualsiasi insetto o creatura volante a cui potete pensare probabilmente è stata mangiata o da un cane o da un gatto, e naturalmente di solito questo non causa problemi. Anche se sgradevole, mangiare cose come ragni, falene e mosche in genere non porta a nessun danno per il vostro animale. Poiché questi insetti sono generalmente piccoli, nella maggior parte dei casi non sconvolgono il sistema digestivo del cane. Tuttavia ci sono alcuni insetti che possono rappresentare un rischio per la salute del vostro animale, compresi alcuni tipi di bruchi, alcuni dei quali sono velenosi. Quindi se vedete il vostro animale giocare con un bruco, portatelo via! Anche i rospi hanno un rivestimento viscido e tossico sulla pelle, che può essere pericoloso per loro.

Un cacciatore nato

Inseguire gli insetti, che siano volatili o no, fa parte dell’istinto di caccia che hanno sia i cani sia i nostri felini. Quando capita di vedere un qualsiasi insetto nei paraggi, il loro istinto prende il sopravvento e la prima cosa che gli viene è quella di attaccare o rincorrere l’insetto in questione. Per quanto tu possa cercare di richiamare il tuo animale, il suo istinto prenderà sempre il sopravvento.

E’ un pericolo o solo divertimento?

Torniamo ad affrontare uno dei quesiti importanti. Che effetti possono esserci nel mangiare gli insetti. Nel caso degli animali randagi, abituati ad un certo tipo di vita, la loro priorità è quella di nutrirsi. Sicuramente, infatti, il loro sistema immunitario è più temprato poiché si è adagiato in una condizione di abitudine a determinati “cibi”. D’altro canto, proprio per il fatto di ingerire qualunque cosa si trovi lungo il percorso, potrebbe essere maggiormente esposto a malattie. Gli insetti, infatti, potrebbe essere portatori di patologie, infezioni, parassiti o problematiche simili che andrebbero a mettere a rischio la salute di un cagnolino. Il discorso è più grave per gli esemplari domestici perché, chiaramente, essi diventano anche più delicati e meno esposti a rischi del genere. Punto essenziale è permettergli di mantenere uno stato di salute buono. Per farlo, si deve creare l’ambiente accogliente, stimolante e fatto di ogni confort possibile. Ricrea un’ambiente dove il tuo animale può giocare con tanti giochi, cercando di ignorare i possibili insetti che gli transitano affianco.