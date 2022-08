Se innaffi le piante di sera, le nutri di più: ecco perché

Se annaffi le piante di sera è meglio poiché contribuirai a garantire il loro benessere garantendo il massimo del nutrimento possibile. Si ritiene comunemente che le piante debbano essere annaffiate al mattino, in modo che possano asciugarsi e riprendersi entro la sera, riducendo al minimo il rischio di malattie.

Tuttavia, ci sono diverse buone ragioni per cui innaffiare le piante da interno la sera è in realtà un’opzione migliore, a patto che non vi dispiaccia alzarvi un po’ prima del solito. Le piante rilasciano la maggior parte dell’umidità attraverso le foglie durante il giorno, il che significa che l’umidità rimane nella pianta per evaporare di notte.

Durante il giorno, inoltre, la luce del sole aiuta l’acqua a viaggiare più velocemente attraverso le radici, gli steli e le foglie della pianta raggiungendo di fatto l’intero tessuto vegetativo. Il modo in cui innaffiate le vostre piante da interno farà quindi una grande differenza per la loro salute, la loro crescita e la loro visibilità.

Annaffiare le piante di sera

Quando si annaffiano le piante di sera si sceglie di farlo quando la temperatura è più bassa. Pertanto, le piante avranno meno probabilità di soffrire di stress da caldo eccessivo, soprattutto se le innaffiamo quando il buio è già sceso da qualche ora e le piante, nonché il terreno, avranno avuto il tempo di rinfrescarsi. Il terreno non sarà caldo come durante il giorno e l’acqua sarà assorbita più facilmente.

Le piante che hanno bisogno di terreno umido, come le felci e le orchidee, possono essere collocate su un vassoio di legno o di vetro. Se si annaffia una pianta di questo tipo al mattino, il terreno rimarrà molto umido, aumentando il rischio di malattie. Se si annaffia la pianta la sera, il terreno avrà il tempo di asciugarsi e sarà più facile rimuoverlo in caso di pulizia.

Il momento migliore per innaffiare le piante è quando le foglie sono asciutte. Durante il giorno, le foglie possono rimanere bagnate più a lungo, aumentando il rischio di malattie causate da funghi e batteri. Anche gli insetti possono approfittare dell’umidità delle piante per consumare dell’acqua soprattutto quando non hanno a disposizione altri fonti idriche. Facciamo attenzione a non innaffiare troppo le piante se il terreno è ancora umido. Ciò può causare marciumi radicali e rendere la pianta più suscettibile alle malattie fungine.

La pianta non sarà esposta ai raggi UV

Tutte le piante hanno bisogno di luce, ma il tipo di luce che preferiscono dipende dalla loro specie. Durante il giorno, la luce solare filtra attraverso le foglie e le finestre e le piante sono esposte alla luce ultravioletta. Si tratta di una luce invisibile che la maggior parte delle piante non può utilizzare per la crescita. Se si annaffiano le piante al mattino, c’è il rischio che le foglie si bagnino troppo e inizino a gocciolare. Questo può esporre la pianta ai raggi UV e aumentare la possibilità che le foglie diventino nere. Se si annaffiano le piante la sera, il rischio che ciò accada è molto più basso.