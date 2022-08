Se non vuoi fare arrabbiare il tuo cane, evita queste 5 cose

Convivere con un cane è una delle cose più belle che ci siano. Avere un piccolo cucciolo peloso che ti viene a fare le feste, che ti rassicura e ti riempie la giornata di cose belle e sorrisi, è una vera fortuna. Ma come possiamo immaginare, ci sono delle cose che fanno arrabbiare il nostro cane. Imparare a capire il suoi comportamenti è fondamentale, ma queste sono le cose che più fanno arrabbiare il vostro cane.

I suoni forti

Il cane ha un senso dell’udito più sviluppato rispetto al nostro e riesce a percepire frequenze impercettibili da noi. Quindi non ti deve sorprendere il fatto che i cani abbiano paura dei tuoni, non riescano a sopportare il suono delle sirene o si spaventano quando si apre la porta all’improvviso. Questi suoni forti rendono il cane più sensibile e comincia a provare delle sensazioni di paura, stress e ansia. Quindi, ti consigliamo di non gridare, di mantenere il volume della musica basso e di non emettere dei rumori che possano stressare l’animale.

Lasciarlo legato per diverso tempo

Tu come ti sentiresti se ti privassero della tua libertà? Ecco il tuo cane vive esattamente la stessa cosa. uando rimarrà per diverse ore legato senza potersi muovere e sempre nello stesso spazio, il cane svilupperà uno stato di ansia, stress, paura e frustrazione. Se poi a tutto ciò aggiungiamo che il cane ha la museruola messa, il nostro cane sarà infelice e instabile.

Violenza, gride e punizioni non necessarie

È stato dimostrato che il cane è un animale che interagisce meglio con il padrone quando si utilizzano le tecniche basate sul rinforzo positivo. Ovvero, si premia il cane quando si comporta bene e lo si aiuta a cambiare l’azione sbagliata dicendogli un semplice “No” senza mai far uso di punizioni eccessive o peggio ancora gridare all’animale. Si sa che la violenza non aiuta a risolvere i problemi ma in molti casi può solo peggiorare la situazione. Infatti, a causa della violenza fisica e delle grida il cane comincia a sviluppare un comportamento aggressivo, ad avere paura del padrone e a soffrire di traumi.

Mancanza di socializzazione

Il cane è un animale che per natura è socievole e ha bisogno di stare a contatto con altri animali e persone per riuscire a essere felice. Una socializzazione sbagliata o la mancanza di socializzazione causerà dei disturbi comportamentali nel cane. Questi cominceranno a diventare evidenti quando si incontrerà con altri animali o persone sconosciute. Infatti, il cane comincerà a stressarsi e a soffrire di ansia perché non saprà come comportarsi. Ma allo stesso tempo, quando il cane non intrattiene alcun tipo di rapporto con persone umane potrebbe stressarsi, annoiarsi, ed essere aggressivo.

Troppo poco riposo

Un’altra cosa che può far arrabbiare il vostro cucciolo è dormire poche ore e male. Questi fattori stressano i nostri amici a quattro zampe e possono provocare seri problemi di salute. I cani adulti dormono circa 13 ore al giorno, 8 ore durante la notte e il resto delle ore durante la giornata. I cuccioli possono arrivare a dormire fino a 20 ore al giorno. Ma alcune persone non resistono a svegliare il cucciolo per giocare con lui, passare del tempo insieme o solo per accarezzarlo. Tutto questo non aiuta il cane a riposare in maniera sufficiente causando stress.