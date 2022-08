Fin dal principio il mondo delle criptovalute ha generato un enorme interesse sopratutto tra gli appassionati dei sistemi economici alternativi, favoriti da un sistema di transazione non costantemente “sotto il controllo” delle varie forme di autorità. Dopo essere stato solo teorizzato il concetto stesso di valuta decentralizzata, completamente digitale e “libera” dal controllo esterno, concepita sulla crittografia. Dopo l’avvento di Bitcoin il mercato crypto si è ampliato a macchia d’olio e una delle valute che ha fatto maggiormente discutere è rappresentata da Shiba Inu, che dalla seconda metà del 2020 ha indubbiamente condizionato il mercato.

Meme token

Da “rivale” di Dogecoin, con il quale condivide l’aspetto del logo a vera e propria critpovaluta “seria” e non solo una meme coin, capace di rivaleggiare per valore e capitalizzazione. Shiba Inu è infatti una valuta che gode di una struttura che “poggia” su quella di Ethereum, quindi estremamente duttile e versatile, e grazie ad un progretto particolarmente ambizioso e portato ad evolversi parecchio, ha attirato gli investimenti di molti. Il risultato è risultato evidente, con valori di mercato saliti di molti punti percentuali. Oggi Shiba Inu come tante altre crypto sta affrontando una fase di flessione, che ha portato il valore ridursi di quasi il 90 % rispetto allo scorso anno, ma che comunque non ha portato un “crollo” accomunabile ad altre valute.

Shiba Inu, quanto varrà tra un mese? “Da non credere”

Le proiezioni secondo molti sono ottimistiche, perchè il cambio di struttura di Ethereum potrebbe influenzare anche Shiba Inu, che attualmente è valutato 0,00001224 dollari statunitensi, potrebbe infatti godere anche degli effetti positivi del cosiddetto token burning, un processo che porta una più che rilevante quantità di token SHIB ad essere eliminati direttamente dai “gestori” della piattaforma. Questo riduce per forza di cose la richiesta e quindi porta in molti casi all’aumento di richiesta dei token, che quindi nel breve-medio periodo dovrebbe comportaare un aumento di valore, che potrebbe superare il 30 % di quello attuale.