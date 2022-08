Svelate 3 cose da mettere in lavatrice per pulirla, lucidarla e sgrassarla

Pulire, lucidare e sgrassare la lavatrice è di importanza cruciale, per assicurare una corretta funzione del tuo elettrodomestico, ma non solo. La lavatrice igienizzata consuma meno e restituisce capi immacolati e profumati a lungo. Con poco sforzo e con l’uso di 3 semplici ingredienti, potrai ottenere un apparecchio pulito e splendente come appena comprato.

3 cose da mettere in lavatrice per averla pulita, sgrassata e lucidata

Può sembrare di poco conto il fatto di dover pulire e sgrassare la lavatrice, ma molte persone non lo fanno. Lavatrice non è sinonimo di pulizia. Tutt’altro. È facile che, dopo ogni lavaggio, rimangano tracce di detersivo, calcare, muffe e sporcizia. Una lavatrice trascurata e sporca non garantisce un risultato efficace e restituisce un bucato sbiadito, non pulito e maleodorante. Inoltre, se l’elettrodomestico non è pulito dalle incrostazioni di calcare alla lunga, può consumare più corrente e sapone e, non per ultimo, può danneggiarsi.

Quando, dopo un lavaggio, apri il cestello e sei assalito da un cattivo odore, vorrà dire che è tempo di dare una pulita alla lavatrice. Le sue parti interne e la guarnizione si sono accumulati detersivo, calcare, muffa, perfino batteri in eccesso. Se vuoi capi candidi e profumati a lungo, dovrai pulire, sgrassare e lucidare la lavatrice, almeno una volta al mese. Ti basterà mettere dentro l’elettrodomestico i seguenti 3 ingredienti e potrai igienizzare la tua lavatrice a fondo e prevenire i cattivi odori.

Aceto bianco

Pulire, lucidare e sgrassare la lavatrice sarà facile e garantito con l’aceto bianco. Ti basterà versare una tazza di aceto nello scomparto del detersivo o direttamente nel cestello e avviare un programma ad alte temperature, 60/90°C. Grazie a questo ingrediente potrai eliminare anche i residui di calcare e muffa. Se non utilizzi la lavatrice con molta frequenza, sarà possibile igienizzarla anche una volta ogni tre mesi.

Bicarbonato di sodio

Adotta la buona abitudine di aggiungere un cucchiaio di bicarbonato insieme al detersivo, quando devi fare un lavaggio. In questo modo contrasterai il deposito di calcare al suo interno e gli odori sgradevoli. Questo ingrediente è l’ideale per un bucato pulito e profumato a lungo, a patto che non ci siano capi in lana o in seta. Puoi anche versare sei cucchiai di bicarbonato nella vaschetta del detersivo e avviare un lavaggio a vuoto, per igienizzare e lucidare la lavatrice.

Sale grosso

In alternativa, potrai versare un chilo di sale grosso nel cestello e programmare un lavaggio a vuoto, anche a medie temperature. Anche il sale, proprio come il bicarbonato e l’aceto, è un ottimo ingrediente in grado di igienizzare la tua lavatrice. Con il sale avrai la certezza di pulire a fondo cestello e guarnizione.

Una corretta manutenzione dell’elettrodomestico comprende anche il lavaggio di filtro e vaschette. Il primo andrà lavato sotto l’acqua corrente, aiutandoti con un vecchio spazzolino. Le vaschette, invece, andranno tenute in ammollo in un recipiente con acqua calda, bicarbonato e aceto bianco.