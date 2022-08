Allarme debolezza: evita questi 3 errori quotidiani, soprattutto con il caldo

Il caldo ormai è diventato insostenibile, eppure ci dobbiamo convivere ancora per molto. Purtroppo i medici sono stati chiari bisogna seguire delle regole precise per non rischiare insolazioni, bruciature e problemi di pressione.

Inoltre per gli anziani bisogna stare attenti a non fare sforzi per evitare gravi conseguenze cardiache. A tutelarsi devono essere anche i lavoratori che passano molte ore al sole in giro per le città o che fanno lavori pesanti. Ma soprattutto bisogna evitare questi errori quotidiani, ecco quali

Allarme debolezza: evita questi 3 errori

Un corretto stile di vita ed evitare alcuni errori ti possono aiutare “a sopravvivere” con questo caldo.

Non mangiare frutta e verdura : a prescindere da un piano alimentare salutare, senza esagerazione, in estate dovresti mangiare almeno due porzione di frutta e verdura al giorno. Oltre a bere due litri di acqua, questo ti serve per restare idratato e avere a disposizione sali minerali che perdi sudando

: a prescindere da un piano alimentare salutare, senza esagerazione, in estate dovresti mangiare almeno due porzione di frutta e verdura al giorno. Oltre a bere due litri di acqua, questo ti serve per restare idratato e avere a disposizione sali minerali che perdi sudando Allenarsi in ore calde : purtroppo tra il lavoro e le cose da fare riesci ad andare in palestra solo alle 14.00. Sbagliatissimo purtroppo, stai perdendo sali minerali e forze durante le ore più calde della giornata e dopo ti sentirai stanco e spossato.

: purtroppo tra il lavoro e le cose da fare riesci ad andare in palestra solo alle 14.00. Sbagliatissimo purtroppo, stai perdendo sali minerali e forze durante le ore più calde della giornata e dopo ti sentirai stanco e spossato. Non fai arieggiare l’ufficio o la casa: sbagliato stare tutto il giorno con aria condizionata a palla, devi sempre far arieggiare e respirare aria pulita. Poi quando esci da lì, con il caldo esterno ti sentirai spossato e ti verrà l’emicrania.

Segui queste regole per il caldo

I medici hanno stabilito delle regole che tutti devono seguire per evitare di sentirsi male, ecco quali